Recepción municipal al artista local Juan José Alba por su participación en 'La Voz'

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido al artista local Juan José Alba, con motivo de su participación en el concurso televisivo de Antena3 ‘La Voz’. El guitarrista, cantautor flamenco y compositor chiclanero forma parte del equipo de Alejandro Sanz en este reality show, tras su gran interpretación de ‘La llorona’, de Chavela Vargas, durante las audiciones a ciegas. Hay que recordar que impresionó a todos los coaches, decidiéndose finalmente por formar parte del equipo de Alejandro Sanz.

Durante la recepción, el alcalde ha señalado que “Juan José Alba ha estado muchas veces con nosotros y ha participado en numerosos eventos en la ciudad y fuera de la misma desde que comenzó a los 13 años como guitarrista, acompañando a buenos cantaores”. “Además, ha estado en Nueva York y Japón, pero ahora comienza una nueva e ilusionante etapa en el programa ‘La Voz’, donde ha tenido éxito en las audiciones a ciegas, puesto que todos los artistas se han enamorado de él, en especial, Alejandro Sanz, que le ha dedicado unas palabras que valen oro”, ha expresado José María Román, quien ha felicitado al artista local y le ha trasladado la enhorabuena en nombre del pueblo de Chiclana, “ya que te lo mereces por el trabajo realizado durante muchos años”.

Por su parte, Juan José Alba ha destacado que “es un placer que el alcalde me haya recibido en este Ayuntamiento, porque es mi tierra y todo lo que he hecho en mi vida es sembrar y sembrar”. “La vida me ha dado la oportunidad de vivir el mundo de la música como guitarrista, en segunda fila, disfrutando muchísimos en los escenarios de todo el mundo. Pero tenía una lucha personal por hacer mi música propia, porque siempre he dicho que prefiero tocar mi música en un lugar pequeño, antes que tocar en un gran teatro la música de otro artista, aunque debo aclarar que estoy orgulloso de haber tocado para otros”, ha expresado el artista chiclanero.

“Estoy convencido de que ahora es mi oportunidad, por lo que voy a intentar sacar lo mejor de mí y que todos los chiclaneros se sientan orgullosos”, ha recalcado Juan José Alba, quien ha finalizado añadiendo que “tan solo puedo dar las gracias a todos por el apoyo que he tenido, no ahora que estoy en ‘La Voz’, sino desde siempre, porque me he sentido muy apoyado en mi ciudad y en este Ayuntamiento”.

El guitarrista, cantautor flamenco y compositor comenzó a muy temprana edad con el toque y el cante, consiguiendo premios como el Nacional de Cante de Paterna o el premio Revelación en el Certamen Internacional de la Guitarra Flamenca de Jerez, con tan solo 13 años.

Poco a poco fue haciéndose un hueco en el panorama flamenco como guitarrista y compositor, hasta llegar a trabajar habitualmente con grandes figuras como Antonio ‘El Pipa’, Argentina, Mariana Cornejo, Carmen de la Jara, Macarena Ramírez, Eduardo Guerrero, Joana Jiménez o Los Delinqüentes, actuando en los mejores festivales de teatro de España y buena parte del mundo.

En 2017, compuso e interpretó el tema ‘Chiclana sureña mía’, incluido en el vídeo de promoción de nuestra ciudad. Además, participó en el 39º Festival Cultural Internacional de Assilah (Marruecos), en representación de Chiclana, mientras que en 2018 fue nombrado Cartero Real, participó en la primavera flamenca de la Venta Vargas y este año ha participado en las ‘Noches en la azotea’ en Cádiz.