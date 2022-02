Román califica el primer viaje del tranvía hasta Cádiz como un acto partidista y sin respeto institucional

El acto con motivo del primer viaje del tranvía de la Bahía de Cádiz desde Chiclana hasta Cádiz, que se ha celebrado en la jornada de este viernes y que ha dado comienzo con la llegada de las autoridades políticas y responsables del proyecto a las cocheras de Chiclana, se ha saldado con un desagradable encuentro entre el alcalde de Chiclana, José María Román, que no había sido invitado a la cita, y los representantes de la Junta.

De esta forma, el regidor chiclanero ha mostrado su indignación "por el bochornoso espectáculo que ha tenido lugar en las cocheras del tranvía junto al polígono Pelagatos", con motivo del primer viaje de este medio de transporte entre Chiclana y Cádiz. "Un acto en el ni siquiera fue invitado el propio regidor chiclanero, pese a que la salida del viaje fue en la ciudad, y en el que los medios de comunicación de la localidad se tuvieron que quedar fuera sin ni siquiera tener la posibilidad de tomar imágenes de la salida del tren tranvía", lamentan desde el Consistorio chiclanero.

“Lamentablemente, lo que tenía que haber sido un día de felicidad y satisfacción porque es el viaje inaugural del tranvía entre Chiclana y Cádiz, se convierte en un triste espectáculo porque yo como alcalde de Chiclana no estaba invitado a este acto, al igual que la alcaldesa de San Fernando y el alcalde de Cádiz”, ha criticado José María Román, quien ha recalcado que “he venido porque me parecía que era mi obligación hacerlo. Para colmo, al llegar me encuentro a tres concejales y una senadora del PP de Chiclana en el acto y los medios de comunicación locales se han tenido que quedar fuera cuando había otras cámaras grabando y fotografiando en el interior”.

Por ello, el regidor chiclanero ha trasladado sus quejas a la propia consejera de Fomento, Marifrán Carazo, “porque no entendemos cómo se pueden hacer las cosas de este modo, con tantísima falta de respeto institucional con Cádiz, San Fernando y Chiclana”. “En el último instante me han dicho si yo me iba a subir al tranvía, pero no puedo hacerlo en un viaje inaugural donde no estoy convocado y, además, haciéndose un feo tan desagradable a la alcaldesa de San Fernando y al alcalde de Cádiz, además de hacerlo en solidaridad con la prensa”, ha aclarado José María Román, quien ha añadido que “hoy tendría que ser un gran día con un acto institucional como corresponde”.

“Por desgracia, se ha pretendido montar esto como un acto partidista, sin el mínimo decoro institucional. Pocas cosas he visto yo como las de hoy y me siento muy triste por cómo un día importante, que supone la llegada de las vías del tren a Chiclana y que nos conectemos a la vía ferroviaria, se ha hecho así, de un modo tan irrespetuoso”, ha incidido el alcalde, quien ha añadido que “no he sido invitado a este acto y he tenido que venir acompañado por la concejala y senadora Cándida Verdier”. “Es increíble que para un acto tan importante se hayan olvidado del alcalde del municipio donde está la estación término y de los otros alcaldes por donde discurre”, ha reiterado.

Por último, José María Román ha expresado que “nadie está preparado para recibir esta situación tan inadecuada e inapropiada de un trato donde el respeto institucional va por encima de todo. Y a partir de ahí, se puede hacer lo que se quiera, pero ese agravio de no considerar al Ayuntamiento está completamente fuera de lugar y estas cosas no pueden ocurrir”. “Yo vengo aquí, a las cocheras de la ciudad que represento como alcalde, sin invitación y me encuentro a tres concejales y a la senadora del PP de Chiclana, el portavoz del PP de San Fernando y otros cargos a nivel provincial como el propio Bruno García”, ha insistido el alcalde, quien ha lamentado que “la información que tengo es que solo van a circular cuatro tranvías hasta Cádiz, lo que tampoco coincide con el proyecto, porque se decía que iban a salir cada 15 o 30 minutos hasta Cádiz. Si esto se confirma, mal asunto”.