El PSOE de Chiclana lamenta la negativa de la Junta “a ejecutar el centro de salud de La Cucarela”

El PSOE de Chiclana ha mostrado, una vez más, su preocupación por la situación de la sanidad pública en el municipio con el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y ha lamentado la negativa de la Junta de Andalucía “a ejecutar el Centro de Salud de la Cucarela, en una reciente rueda de prensa, en la que participaron el secretario general del PSOE local, Fede Díaz; el secretario de Sanidad, Guillermo Sierra, y la vocal de la Ejecutiva Local, Charo Sánchez Trillo.

“Juan Manuel Moreno Bonilla no ha hecho nada de lo que prometió en 2018 cuando se presentó como cabeza de lista del PP a las elecciones autonómicas”, declaró Fede Díaz, para agregar que “decía el PP que eran insoportables las listas de espera y que hacían falta más equipamientos sanitarios, como el hospital de Cádiz y nuevos centros de salud. Pues bien, para muestra un botón. No solo se mantienen las listas de espera, sino que son más largas y hay pruebas que te las manda para varios meses después”, y puso como ejemplo el caso de un vecino de Chiclana “con cáncer de próstata y que, tras una revisión, el médico le indica que debe hacerse una serie de pruebas. Pues bien, la solicitud se realizó el 29 de mayo de 2024 y no le dieron cita hasta el 24 de julio de 2025, mientras que los resultados aún siguen sin tenerlos”.

El dirigente socialista continuó diciendo que “la solución que han encontrado el PP es derivar todas las pruebas y cirugía a la sanidad privada, beneficiando a las empresas que ganan dinero con ello y, por supuesto, reduciendo el personal sanitario de la pública. Así, ahora tienen la desfachatez de decir que todo va más rápido, claro porque se deriva a centro privados. Sin embargo, en los hospitales, centros de especialidades y centros de salud públicos es todo lo contrario, sólo hace falta echar un vistazo al centro de salud Padre Salado, el único en la zona de La Banda para una población de 35.000 habitantes”.

En este sentido, también criticó la falta de equipamientos sanitarios en Chiclana. “Ya somos 92.000 habitantes y seguimos con solo tres centros de salud. Es decir, uno por cada 31.000 habitantes censados, sin contar quienes viven, pero no están empadronados y los miles de turistas que vienen cada verano. Por tanto, la promesa de 2018 de Juanma lo haría, la realidad es que en 2025 Juanma no lo hecho”. “

Por su parte, Guillermo Sierra reiteró que “el ejemplo más claro es el que tenemos en La Banda, con sólo un centro de salud, obsoleto, pequeño y saturado. Todo ello, porque la Junta de Andalucía no ha construido el de La Cucarela, pese a que el Ayuntamiento le ha cedido una magnifica parcela junto a las nuevas viviendas sociales que se están edificando y pese a las visitas de técnicos del SAS, que dieron su visto bueno”.

Asimismo, señaló que “solo hay que comparar el número de centros de salud de Chiclana y otros municipios del entorno y claramente estamos muy por debajo del resto. Mientras en esta ciudad hay tres y un centro de especialidades, El Puerto, con la misma población, dispone de cinco, dos consultores, un hospital y un centro de especialidades; o Sanlúcar, con 23.000 habitantes menos, cuenta con dos, tres consultorios, un hospital y un centro de especialidades”.