Chiclana pide de nuevo las ayudas de 'Ciudad Amable' para la Carretera del Molino Viejo

El gobierno municipal llevará al Pleno de este martes, que se celebrará en sesión extraordinaria, la solicitud de la subvención ITI para la segunda convocatoria de Ciudad Amable, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo día 21. De esta forma, tras quedarse Chiclana a tan solo un punto sobre 100 en la primera convocatoria de este programa de subvenciones el pasado año, el gobierno municipal volverá a presentar su solicitud en esta segunda convocatoria para la reconversión en avenida de la carretera del Molino Viejo.

Así lo han anunciado la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quienes han mostrado su confianza en que “esta vez la Junta de Andalucía sí tenga en cuenta algunos aspectos que no fueron valorados como se merecían en la primera convocatoria”. “El pasado 20 de enero se publicó en el BOJA la convocatoria de estas ayudas ITI, que cuentan con un plazo de un mes para la presentación de solicitudes, que deben pasar previamente por Pleno”, ha indicado Cándida Verdier, quien ha explicado que “la propuesta que presentaremos cuenta con los informes jurídicos y certificados de Urbanismo, Intervención y de Obras, con el objetivo de llevar a cabo esta demandada actuación en la carretera de Molino Viejo”. “Así, por importe de 1,2 millones de euros más otros 40.000 euros del Ayuntamiento para la participación ciudadana, pretendemos reconvertir esta carretera en una avenida, cosiendo así el centro de la ciudad con la zona de la costa, embelleciendo la vía y mejorando la calidad de vida de los vecinos de la zona”, ha resaltado la portavoz del gobierno, quien ha aclarado que “se trata del mismo proyecto que se presentó en la primera convocatoria, aunque se han mejorado aquellos aspectos que obtuvieron menor puntuación”. “Se trata de una oportunidad para la Junta de Andalucía de que, esta vez, Chiclana sí reciba subvención de la ITI y rectifique lo hecho en la primera convocatoria o en Sancti Petri”, ha comentado.

La denegación de estas ayudas en la convocatoria anterior está recurrida ante el Contencioso

En este sentido, hay que recordar que en la primera convocatoria, una vez presentada la solicitud, se desestimó inicialmente la propuesta indicando que los suelos objetos de actuación no eran urbanos, cuestión que no era así, por lo que se procedió a su reclamación. Una vez admitida la alegación presentada por el Ayuntamiento, se calificó la propuesta, que se quedó en una lista de suplentes, “aunque estábamos casi en la cola, porque teníamos una valoración de cero puntos en Municipio Turístico, por no tener supuestamente Plan General, por no tener supuestamente Plan de Vivienda y por no tener supuestamente Plan de Movilidad”, lamenta irónicamente Verdier. “Una vez demostramos que Chiclana es uno de los 18 municipios andaluces catalogados como Municipio Turístico, que teníamos Plan General, Plan de Vivienda y Plan de Movilidad Urbana Sostenible, obtuvimos 12 puntos, ya que el máximo de cada apartado era de tres puntos. Sin embargo, nos quedamos a un solo punto sobre 100 de resultar beneficiaria”, ha expresado la delegada de Urbanismo, Ana González, quien ha lamentado que, “pese a la mejora de la eficiencia energética y de la visualización del conjunto, al soterrar las cunetas y mejorar el alumbrado con luminarias LED, obtuvimos un cero en ese apartado, cuestión que no nos permitió ser beneficiarios de esta subvención”. Con todo ello, y estando en desacuerdo con la resolución final, el Ayuntamiento presentó un recurso ante el Contencioso, “puesto que nosotros vamos a ir a todas aquellas oportunidades que se nos den”, ha insistido.

“Pese a que no estamos de acuerdo con la puntuación en la primera convocatoria y que nos ha llevado a presentar ese recurso por la vía judicial, nos vamos a acoger a esta segunda convocatoria de Ciudad Amable y hemos mejorado aquellos aspectos en los que obtuvimos menor puntuación y, además, hemos hecho hincapié en aspectos que pudieran ser relevantes para que técnicos que no conocen Chiclana sepan que nuestra ciudad no se centra en el casco histórico, sino que el suelo urbano es más amplio y abarca desde el centro hasta la playa”, ha indicado Ana González, quien ha recalcado que “esta actuación cumple el objetivo del fomento de la calidad urbana que impulse los sectores turísticos y comerciales, ya que une la zona turística de la costa con la zona comercial del casco histórico”.

“Además, hay que recordar que las ciudades que fueron beneficiadas en la primera convocatoria no podrán presentarse en esta segunda, por lo que confiamos en que ahora Chiclana sí sea admitida por parte de la Junta de Andalucía, porque menos puntuación que en la vez anterior no vamos a obtener. Así pues, esperemos que esta vez seamos honrada y lealmente valorados”, ha incidido González.