Varapalo de la Junta al proyecto de la gran avenida urbana en Molino Viejo

El proyecto para reconvertir la carretera del Molino Viejo en una gran avenida urbana queda en el aire tras comunicar la Junta de Andalucía que no concederá la subvención para acometer esta iniciativa que, según dijo el alcalde José María Román, supone una de las actuaciones “de mayor envergadura en los últimos 15 años”.

Este proyecto optaba a una subvención vinculada a la intervención territorial ITI (Ciudad Amable) y se planteó como alternativa al desarrollo viario pendiente en la zona para ejecutarlo en la totalidad. Supone una inversión de 1,2 millones de euros y una profunda transformación de la carretera del Molino Viejo, como una gran avenida que una el centro de la ciudad con la playa. La idea era crear una doble vía en cada sentido, incluyendo un carril bici y con espacio suficiente para vehículos lentos y peatones.

La Junta desestima la propuesta de subvención al Ayuntamiento “por incumplir el requisito del apartado 2 de la base séptima del anexo III, relativa a que todos los suelos donde se desarrolle la propuesta de intervención deberán ser urbanos”, una argumentación que la Plataforma de Vecinos Carretera Molino Viejo considera “peregrina”.

La reconversión de la vía abarca los tramos entre las rotondas del Salmorejo (a la altura del supermercado Lidl) y la Aldea del Coto (frente al colegio de La Barrosa), una zona en plena expansión, donde cada vez más, aumentan el número de residentes y la construcción de nuevas viviendas, creación de zonas comerciales y de servicios, así como un ámbito donde además hay programados nuevos desarrollos urbanísticos.

Los vecinos expresan que ya están hartos de que no se tomen cartas en el asunto en lo que la seguridad vial se refiere y denuncian “la falta de sensibilidad por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en cuanto a la seguridad de sus ciudadanos en una zona donde se producen accidentes semanalmente", añadiendo que este enclave "ha caído en un total y absoluto abandono, poniendo en peligro a diario a vecinos y transeúntes que día a día se exponen a sufrir una colisión de tráfico o un desgraciado atropello". En este sentido, recuerdan el fallecimiento de una mujer el pasado diciembre tras ser atropellada en un paso de peatones, “debido a la alarmante falta de iluminación, acerado y seguridad de la zona, a la que se suma el creciente numero de habitantes”.

Los vecinos plantean protesta ante la Junta en Cádiz y en la propia vía antes de las elecciones

La plataforma vecinal y presidentes de las comunidades de esta zona residencial tuvieron conocimiento del rechazo de la subvención por parte del nuevo Gobierno de la Junta en una reunión que mantuvieron recientemente con miembros de la Corporación municipal en el Área de Urbanismo. En dicho encuentro se les trasladó que la intención del Ayuntamiento es la de recurrir la citada decisión en los plazos y forma que recoge la convocatoria al no estar de acuerdo con los motivos expuesto por la Junta de Andalucía en la citada resolución, aspecto que comparten con los vecinos.

Cabe reseñar que la decisión de la Junta no afecta a la construcción de dos rotondas programadas en la citada vía, si bien los vecinos resalta que la situación que sufre la zona “no se soluciona con la mera construcción de las rotondas, sino que exige una actuación en conjunto y la obligada colaboración de las instituciones afectadas, Diputación, Ayuntamiento y las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía implicadas”.

La plataforma vecinal no quiso pasar la ocasión para incidir en que desde hace ya más de una década que lleva demandando una actuación seria en la zona en la que, para colmo, empeora la situación en verano “al constituir la principal ruta hacia la playa y absorber gran parte del trafico a la zona turística, lo que hace que la situación sea ya inasumible por los vecinos”. Al respecto, asegura que los afectados “no pasarán callados ni un verano más sin una solución en firme". En este sentido, señala que se preparan por parte de los vecinos diversas acciones de protesta ante la Junta de Andalucía en Cádiz “y llegado el caso en la propia vía si no hay una inmediata solución, ello antes de las próximas elecciones”.