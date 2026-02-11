El PP de Chiclana presentará una propuesta al próximo Pleno para pedir al Gobierno central que se endurezcan las penas contra el petaqueo

El Partido Popular de Chiclana llevará al próximo Pleno municipal una propuesta para exigir al Gobierno de España “la tramitación inmediata de la reforma del Código Penal que permitiría endurecer las penas contra el narcotráfico e incorporar al petaqueo como delito específico”. La portavoz del grupo municipal popular, Ascensión Hita, advierte que “es incoherente que el PSOE e IU sigan mirando hacia otro lado mientras aparecen garrafas de gasolina para abastecer a las narcolanchas en nuestras playas”.

La iniciativa del PP recuerda que el Senado ya aprobó el 18 de diciembre de 2024 la Proposición de Ley Orgánica promovida por el Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, “el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene bloqueada 26 meses su tramitación en el Congreso, privando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas legales clave para frenar esta lacra”, afirma la también presidenta local.

“El petaqueo alimenta las actividades delictivas en el litoral gaditano. Al no estar tipificado penalmente, solo se sanciona con multas administrativas, lo que genera impunidad, y la lógica frustración entre los agentes y vecinos”, denuncia Hita.

El Partido Popular de Chiclana también reclama refuerzos materiales y humanos para la Guardia Civil en el municipio, reitera la petición de declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, y recuerda que lleva más de dos años pidiendo la declaración de profesión de riesgo para Guardia Civil y Policía Nacional. La portavoz popular lamenta que, a día de hoy, “el Gobierno de Pedro Sánchez no haya aclarado cuántos medios se han destinado en 2025 ni qué refuerzos se prevé en 2026 para nuestros agentes”.

Esta situación, sostiene Hita, es “insostenible, más aún cuando se cumplen dos años del asesinato de los guardias civiles en Barbate, un trágico suceso que evidenció la extrema peligrosidad del narcotráfico en la comarca y todo sigue exactamente igual”.

El PP de Chiclana exige que “se deje de jugar con la seguridad de los ciudadanos por intereses políticos y se apruebe de una vez por todas una reforma legal necesaria para garantizar el orden público, la convivencia y el futuro del litoral chiclanero”.