Chiclana: La Junta Local de Seguridad pedirá al Gobierno más efectivos de la Guardia Civil

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco, han presidido la Junta Local de Seguridad, que se celebró esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en la que se abordaron distintos asuntos.

Durante el transcurso de dicha reunión, este organismo aprobó solicitar al Gobierno de España que se incremente el número de efectivos de la Guardia Civil en Chiclana, una vez se ponga en funcionamiento el nuevo cuartel que se está construyendo junto al Campo de Fútbol y como consecuencia del crecimiento poblacional de la ciudad, que supera ya los 93.000 habitantes. El gobierno municipal llevará esta propuesta al Pleno municipal, de cara a que pueda contar con el apoyo de todos los grupos políticos de la Corporación.

“Teniendo en cuenta las nuevas dependencias de la Guardia Civil que se están ejecutando y el incremento demográfico de más de 1.500 habitantes al año, además del peso turístico, pedimos al Gobierno de España ese aumento de efectivos, con el objetivo de hacer frente de forma adecuada a las necesidades de una ciudad como Chiclana”, declaró José María Román, quien agradeció el entendimiento y apoyo a la propuesta de la subdelegada del Gobierno, así como del jefe de la Comandancia de Cádiz.

Dicha petición ya fue comunicada hace unas semanas por el alcalde a Blanca Flores en una reunión que tuvo lugar en las instalaciones de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Asimismo, esta solicitud “va en consonancia con el incremento de la plantilla en la Policía Local, que desde hace semanas cuenta con seis nuevos agentes, a los que se sumarán los vente que han obtenido sus plazas en el proceso de oposiciones desarrollado el pasado año, Además, se llevará a cabo una nueva convocatoria para 24 plazas más, tal y como se ha aprobado en la Oferta de Empleo Público”, afirman desde el Consistorio.

En dos años, este cuerpo “habrá aumentado el número de efectivos en un 50 por ciento, por lo que es importante que ese incremento también sea una realidad en la Guardia Civil”, recalcó el regidor municipal.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno manifestó que “se trata de un objetivo compartido, en el que estamos trabajando con el Ministerio de Interior y con el general de zona, Luis Ortega. Recientemente, ya ha habido algunas incorporaciones, pero esperamos que en la próxima partida de efectivos para el mes de abril ese incremento sea considerable”.

Blanca Flores entiende que “es una demanda que entendemos justa y necesaria, tal y como dice el alcalde, porque el incremento de población censada y, además, la llegada de visitantes en temporada estival, nos obliga desde el Ministerio de Interior a seguir pendientes de la seguridad de la ciudadanía”.

Visita a las obras del nuevo cuartel

Tras la Junta Local de Seguridad, el alcalde y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, acompañados de la delegada de Presidencia, Ana González; y el delegado de Policía Local, José Vera; así como el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, Luis Martín Velasco, visitaron las obras para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, que estarán finalizadas a principios del próximo año 2027.

En este acto, el alcalde reiteró que “tendremos uno de los tres cuarteles más importantes de España”. Y agradeció al Gobierno su esfuerzo “y, por supuesto, a la Guardia Civil, por el trabajo y el compromiso con Chiclana”.

Por su parte, Blanca Flores subrayó que “las obras van a buen ritmo y esperemos que el nuevo cuartel contribuya a esos objetivos compartidos de seguridad y emergencias para este núcleo poblacional que crece de manera vertiginosa”.

Finalmente, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil puso el acento en que este proyecto “es un ejemplo de compromiso con mayúsculas, compromiso con el bienestar social y la seguridad de nuestros vecinos, tanto de los residentes como de los visitantes”.

Hay que recordar que las obras comenzaron a ejecutarse en abril de 2025 y la inversión es de 11,3 millones de euros, Consisten en la construcción de dos infraestructuras edificatorias independientes, una de ellas para dependencias oficiales, con una altura de tres plantas sobre rasante y una planta subterránea.