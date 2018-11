PP: "El crédito a Chiclana Natural no es síntoma de mejoría económica sino de mala gestión"

El Partido Popular, a través de la concejala Ascensión Hita, ha salido al paso de las declaraciones del alcalde, José María Román, en relación a la inversión en la red de suministro de agua, en las que asegura que el préstamo firmado por Chiclana Natural es "síntoma de la recuperación económica".

La edila popular recuerda al alcalde que "cuando salimos del Ayuntamiento en mayo de 2015, pagamos a 25 días a las empresas proveedoras, y actualmente el equipo de gobierno de PSOE y Ganemos sigue abonando las facturas en más de 200 días, porque Román ha dejado en la estacada a Chiclana Natural".

Hita manifiesta que "parece que Román vive en una realidad paralela, porque basta con preguntarle a los empresarios y comerciantes que trabajan con el Consistorio para comprobar cómo ahora se retrasa considerablemente el proceso de aprobación de las facturas, para que el plazo de pago a proveedores parezca menor, pero lo cierto es que si un autónomo o pyme presenta la factura en enero, no las cobra hasta al menos pasados seis meses".

En este sentido, la concejala del PP afirma que "el PSOE y Ganemos lo único que han hecho ha sido subir todos los impuestos a los chiclaneros: IBI, basura, agua... y aún así Chiclana presenta un estado de abandono total, con calles sucias, árboles sin podar, baches en caminos y carreteras, farolas rotas, etc.". Asimismo, indica que "el alcalde no ha conseguido bajar el endeudamiento del Ayuntamiento, además cuando se encuentran los principales préstamos de pago a proveedores en periodo de carencia".

Finalmente, Ascensión Hita subraya que "el hecho de que Chiclana Natural no consolide en las cuentas del Ayuntamiento no significa que Román ni el PSOE haya bajado el endeudamiento ni que se haya reducido el pago a proveedores. Simplemente deja a un lado una de las empresas municipales para poder endeudarse más y gastar más. No supone ningún mérito dejar en la estacada a Chiclana Natural, que seguirá pagando tarde y mal y será la empresa pública olvidada por el Ayuntamiento".