Inversión millonaria para mejorar los servicios de abastecimiento y saneamiento en Chiclana

Tras la aprobación en Pleno de la autorización a Chiclana Natural para la concertación de una operación de préstamo a largo plazo, por importe de 998.000 euros, la empresa municipal ha firmado con la entidad bancaria Unicaja un crédito, a través del cual podrá ejecutar diversas inversiones relacionadas con el ciclo integral del agua, concretamente para obras de saneamiento y abastecimiento.

Las actuaciones que desde Chiclana Natural se llevarán a cabo serán la ampliación del grupo de presión para el abastecimiento en Naveritos, la seguridad hidráulica en arterias, la mejora de la capacidad hidráulica de la red de saneamiento del sector Carboneros y Avenida de la Diputación, obras para el cumplimiento de la autorización de medidas de caudal y desbaste, las obras que incluyen la red de gravedad de conexión entre el sistema de colectores de llegada a la antigua EBAR El Pilar (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) hasta la nueva EBAR El Pilar y la reforma de la EBAR de Barrosamar.

El regidor chiclanero resalta que hacía diez años que los bancos no concedían préstamos a las empresas municipales

"La firma de este crédito con una entidad bancaria como Unicaja supone un síntoma en la recuperación de nuestra economía, puesto que hace diez años que no se concede un préstamo a una empresa pública", expresa el alcalde de Chiclana, José María Román, quien explica que "el endeudamiento de las cuentas anuales municipales y el incumplimiento de la ratio económica hacían que las entidades bancarias no confiaran en operaciones de Tesorería". "Sin embargo, al conseguir que no consoliden las cuentas de Chiclana Natural con las del Ayuntamiento, lo que implica también que se haya reducido drásticamente el periodo medio de pago a proveedores, hemos podido realizar este tipo de operaciones", recalca.

Asimismo, José María Román indica que "estas mejoras que llevará a cabo Chiclana Natural, unidas a la aprobación de la ordenanza de regularización, permitirán un avance importante en cuanto al abastecimiento en diversas zonas del municipio".