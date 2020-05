El PP reclama que se invierta ya el millón de euros presupuestado para planes de empleo

El Partido Popular de Chiclana, a través de su portavoz, Ascensión Hita, reclama una vez más al gobierno local “poner en marcha de una vez por todas el plan de empleo municipal con las prometidas altas en Seguridad Social”. Según Hita, “tanto el plan de empleo municipal como el ofrecer ayudas directas a las empresas, pymes y autónomos locales es el único camino que nos permitirá superar la crisis originada por el coronavirus”.

La presidenta de la formación popular afirma que “el gobierno municipal se tiene que poner las pilas para poner en marcha de inmediato un plan de empleo extraordinario, porque únicamente con una campaña de marketing no volveremos a los niveles de ocupación previos al coronavirus en Chiclana”. Así, subraya que “desde el inicio de esta crisis sanitaria hemos preguntado si ya se tenían hechas las bases reguladoras del plan de empleo municipal. En el último pleno nos dijo el alcalde que las tenían prácticamente realizadas, pero que se había paralizado el expediente por el Covid-19, algo que no entendemos, porque es ahora cuando más se necesita en Chiclana. Desde febrero llevamos pidiendo los planes de empleo, una vez que entró en vigor el presupuesto municipal. Estamos en mayo y no tenemos ni siquiera las bases reguladoras aprobadas”.

En lo relativo al crecimiento del desempleo en abril, “un mes en el que siempre baja el desempleo en nuestra ciudad, el año pasado bajó en 452 personas, con un total de 10.457 personas desempleadas”, apunta que “nos deja una situación bastante preocupante, a pesar de ser esperado”. “Al no haberse celebrado la Semana Santa ni contar con la apertura de los hoteles, Chiclana, una ciudad eminentemente turística de costa, donde una gran parte de la población se tenían que haber incorporado al mercado laboral en hoteles, comercio, hostelería, es normal. Pero no hay que perder de vista que con la crisis del coronavirus la situación es dramática para muchas familias. Estamos de acuerdo en que hay que atender antes de nada a las personas que necesiten de recursos municipales en Servicios Sociales, pero sin olvidar que hay que salir de esta crisis económica y para ello hay que reactivar la economía en nuestra ciudad”, incide la concejala chiclanera.

En este contexto, explica que “este abril ha aumentado el paro en 335 personas, cuando tradicionalmente es un mes en el que baja, lo que supone un diferencial de unas 800 personas si tomamos de referencia el año pasado, y si hablamos de los dos meses del coronavirus, en torno a 3.000 personas que han perdido su trabajo o están en expedientes de regulación temporal de empleos (ERTE)”.

Ante tal panorama, el PP insiste en que “las empresas, autónomos y pymes necesitan ayudas inmediatas y ayudas económicas para permitirles que puedan abrir sus negocios cuanto antes de una forma viable”. Ascensión Hita reseña que “el lunes se incorporará previsiblemente la mayoría de los negocios, pero eso no significa que vayan a generar los ingresos de la situación anterior a esta crisis del COVID, por falta de recursos y por el miedo de mucha población, algo que es comprensible”. De esta manera, defiende que “compartimos que hace falta una campaña de promoción para reforzar el consumo en Chiclana, pero esta medida sola no es suficiente. Los negocios necesitan ayudas directas para soportar los gastos fijos que tienen”.

Para hacer viable esto, considera que “el Ayuntamiento tiene recursos limitados, pero tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario para redistribuir las partidas económicas, como las de Fiestas y otras delegaciones como Deportes o Juventud, que no van a poder llevar a cabo determinadas acciones previstas dada la situación actual de restricciones de distancias que garanticen la seguridad. Hay que priorizar los gastos y destinar todos los recursos que se pueda para hacer un plan de choque importante en materia de empleo”.

En ese sentido, Hita indica que “Desde el PP llevamos casi un mes desde que hemos pedido los datos de la propia ejecución del presupuesto municipal, para saber cuánto se ha gastado hasta el momento en las distintas delegaciones, para saber qué transferencias o modificaciones de créditos hay que hacer para aumentar el gasto en planes de empleo o ayudas sociales”.

Por otra parte, la presidenta del PP de Chiclana reclama al gobierno local que actúe. Y para ello, insta a usar los recursos disponibles. Por ejemplo, cuenta que “propusimos desde mediados del mes de marzo que se usara el Fondo de Contingencia previsto en los presupuestos municipales para situaciones excepcionales y todavía no se ha llevado a ningún pleno municipal, y se trata de 346.379,53 euros”.

Asimismo, reitera que “la partida de los planes de empleo, en torno a un millón de euros, hay que ponerla en funcionamiento ya. No podemos esperar más tiempo, porque las ayudas se necesitan ahora, para impulsar la contratación y soportar los gastos fijos de los negocios. Es la única forma de no obligar a cerrar negocios, algo que redundará negativamente a su vez en que hagan falta más ayudas sociales”.

"Desde el Partido Popular hemos solicitado igualmente al alcalde que nos incluyan en la Mesa del Turismo, porque creemos que ahora más que nunca debemos estar presentes en todos los foros de reactivación económica de nuestra ciudad, para aportar nuestras propuestas y estar enterados de primera mano de las iniciativas del sector comercial, hostelero y hotelero de Chiclana", continúa Hita.

Finalmente, la concejala popular solicita al gobierno local que “pida al Gobierno central que se flexibilice al máximo el tema de los ERTE y que si por la estacionalidad no se puede cumplir la cláusula de los seis meses, que no se obligue luego a la devolución de las ayudas recibidas a los autónomos y pymes, porque sería la puntilla para el empleo en nuestra ciudad. En el caso de Chiclana, esto puede darse en muchas personas que trabajan como fijos discontinuos en los hoteles, que pueden vivir situaciones donde no se cumplan los requisitos porque simplemente termine la temporada estival y procedan al cierre de sus establecimientos hoteleros o de la hostelería”.