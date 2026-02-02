El PP acusa a Román de "no implicarse" en la lucha contra el narco en Chiclana

El Partido Popular de Chiclana ha denunciado esta mañana en rueda de prensa, por medio de su presidenta y portavoz municipal, Ascensión Hita, y de la senadora Teresa Ruiz-Sillero, la alarmante falta de medios materiales y humanos para la Guardia Civil, y la "inacción" del alcalde socialista, José María Román, ante el auge del narcotráfico y del petaqueo en las playas de la localidad.

Ascensión Hita ha lamentado que el alcalde haya tardado dos años en reconocer la necesidad de reforzar la seguridad en Chiclana: "Nos alegramos de que Román, el viernes, por fin se diese cuenta de que en Chiclana hacen falta más medios materiales y humanos para la Guardia Civil". La portavoz popular ha atribuido esta repentina preocupación del alcalde a la reciente visita institucional al cuartel: "A raíz de la visita de la subdelegada del Gobierno a las obras del cuartel de la Guardia Civil, parece que le ha sonado la campanita al alcalde y se ha dado cuenta de que es necesario tomar medidas en ese sentido".

Hita recordó que el Partido Popular lleva más de 40 iniciativas presentadas en los últimos dos años para reforzar la seguridad local: "Desde la solicitud para que la provincia de Cádiz sea zona de especial singularidad, que se declare a Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo, e innumerables iniciativas más".

"Incluso solicitamos por carta a la subdelegada del Gobierno una reunión de todos los portavoces para hablar de seguridad y poder hacerle llegar nuestras propuestas, toda nuestra voluntad propositiva para mejorar la seguridad en nuestra ciudad".

La respuesta del alcalde, sin embargo, "fue bochornosa": "La respuesta del alcalde fue en un Pleno Municipal, decirnos que solo buscábamos una foto. Y al final quien se ha hecho la foto es el alcalde, ha reunido a la junta de seguridad, han realizado una visita institucional a las obras del cuartel de la Guardia Civil, sin ni siquiera comunicárselo a los miembros de la oposición municipal, a pesar de que el PP de manera reiterada le ha solicitado que les convoque a una Junta de Seguridad".

"Pero lo que queremos es mejorar la seguridad y no tener nuestras playas llenas de garrafas de gasolina. Esto es lo que tenemos ante la pasividad del alcalde, de la subdelegada del Gobierno y del ministro Marlaska”, señaló el PP de Chiclana.

Hita anunció que el PP apoyará la iniciativa al Pleno sobre seguridad: "A pesar de todo, ante la propuesta que va a llevar el PSOE al Pleno para mejorar la seguridad, el PP la va a apoyar porque llevamos 2 años pidiéndola y porque somos coherentes".

Y que, en este sentido pidió también coherencia al PSOE para que "apoye también la iniciativa del PP para que el petaqueo sea considerado delito, porque esto es fundamental para reducir los índices de tráfico de drogas y de narcolanchas que tenemos en nuestras playas".

Por su parte, la senadora Teresa Ruiz-Sillero alertó con contundencia sobre la situación: "Estamos muy preocupados por la situación de falta de seguridad en nuestra ciudad. Y especialmente, por las numerosas narcolanchas que están todos los días por la playa de La Barrosa y por la playa de Sancti Petri".

"Tenemos constancia de la existencia de un informe en el que se dice que el puerto de Sancti Petri es el principal puerto para el suministro de de gasolina a las narcolanchas y he solicitado copia de este de este informe en el Senado", señaló Ruiz-Sillero.

"Este problema no es nuevo. Desde el Partido Popular de Chiclana dimos una rueda de prensa denunciando la pasividad de Román y pidiendo que reaccionara; y lo único que ha hecho, es hacerse una foto para anunciar los avances en el nuevo cuartel, pero esto no es suficiente; reclamamos más medios para la Guardia Civil de Chiclana".

Ruiz-Sillero anunció que el pasado 15 de enero registró en el Senado una iniciativa preguntando al Gobierno qué medios humanos y materiales se incrementaron en 2025 para la Guardia Civil en Chiclana y cuál es la previsión de incremento para 2026.

"¿Cuántas cartas ha mandado el alcalde Román a Marlaska y a Pedro Sánchez solicitando más medios para la Guardia Civil en Chiclana?", se preguntó la senadora popular, para a continuación responderse ella misma: "Cero".

"Bien que le mande cartas al presidente de la Junta. ¿Pero por qué no le manda cartas a Pedro Sánchez o a Marlaska?", apuntó.

La senadora fue clara: el pasado 18 de diciembre de 2024, se aprobó en el Senado una proposición de ley para modificar el Código Penal en materia de lucha contra el narcotráfico. Esta iniciativa implicaba, entre otras medidas, endurecer con penas de cárcel los delitos vinculados al suministro de combustible para las narcolanchas, el reconocimiento de profesión de riesgo a guardias civiles, policías nacionales y agentes de Vigilancia Aduanera, y la declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad.

"José María Román es cómplice junto al PSOE, de que el petaqueo no sea ya un delito penal. Es cómplice de que no se reconozca a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Es cómplice de que no se declare a la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad", añadió.

Ruiz-Sillero mostró un vídeo que grabó personalmente el domingo en la playa de La Barrosa, donde se observan garrafas de gasolina abandonadas en la orilla, un hecho que evidencia la absoluta falta de control y la creciente inseguridad que sufre el litoral chiclanero.

El dirigente popular subrayó que este hecho además supone un grave riesgo medioambiental, y es un síntoma claro de esta actividad vinculada al narcotráfico.

También advirtió que "una vez que se incauta una narcolancha, se lleva al Puerto de Algeciras, pero como no cuenta con suficiente vigilancia, los narcotraficantes están robando las piezas de las narcolanchas incautadas para reutilizarlas. Eso está ocurriendo en la provincia de Cádiz".

El Partido Popular de Chiclana reitera su compromiso con la seguridad de todos los vecinos y su voluntad de seguir proponiendo medidas concretas y eficaces frente al inmovilismo del gobierno local.