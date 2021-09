Por un IBI Real convoca una concentración para protestar por la falta de gestión municipal en Chiclana

Con motivo de la celebración del Pleno sobre el Estado de la Ciudad, que tiene lugar este lunes por la mañana en el Consistorio chiclanero, la Asociación Por Un IBI Real ha convocado una concentración a las puertas del Ayuntamiento para protestar por la "falta de gestión del equipo de gobierno municipal", un acto al que han invitado a toda la ciudadanía a participar.

En este sentido, desde la citada entidad se argumenta que "creemos que la actual situación de crisis sanitaria y económica que venimos resistiendo las familias en nuestro municipio en estos dos últimos años es insostenible. Que la falta de gestión por parte del Ayuntamiento para paliar en la medida de lo posible estas crisis ha sido manifiesta, sobre todo en lo que se refiere a la mejora de los servicios básicos y las necesidades básicas que muchas familias vienen padeciendo".

Asimismo, "y ante la falta de gestión por parte municipal para reactivar la economía y bajar así el alto número de personas desempleadas -continúan explicando- la situación de muchas familias chiclaneras no dispone siquiera para pagar el recibo de la luz o del agua y basura. La cantidad de ciudadanos en exclusión social sigue aumentando, y el Ayuntamiento mirando para otro lado como si esto no fuera visible".

Por otra parte, desde la asociación se critica que "la anulación por el Tribunal Supremo del planeamiento urbanístico supone un desastre más para muchas familias, ya que, entre otras cosas, ningún empresario de fuera va a invertir en Chiclana. Vemos como muchas empresas y comercios están cerrando, y todo eso conlleva más personas al paro. Dentro de unos meses, cuando acabe la temporada de playa, nos dirán las nuevas cifras el Instituto Nacional de Estadísticas sobre las personas desempleadas".

"Los ríos como el Carrajolilla y las aguas subterráneas se contaminan y el urbanismo salvaje de Román está desforestando la costa Chiclanera, acabando con nuestro rico patrimonio medioambiental que es lo que realmente atrae a los turistas, matando así la gallina de los huevos de oro en beneficio de los especuladores sin escrúpulos", lamentan desde dicho colectivo, al tiempo que manifiestan que "la presión fiscal que las familias chiclaneras vienen soportando no puede sostenerse. Las últimas subidas en impuestos y tasas del Ayuntamiento de un 30% en el recibo del IBI y de un 6% en los recibos del agua y de la basura han sido la puntilla para muchas familias, y no digamos ya lo último el tener que pagar la tasa consorcial del tratamiento de la basura del año 2016 que el Ayuntamiento no ha abonado y el Consorcio nos la pide a los vecinos".

Por último, desde la asociación Por un IBI Real demandan que "debemos decirle a este alcalde y concejales de nuestro Ayuntamiento que basta ya. Que es inaguantable esta situación. Que se dejen de subir una y otra vez los impuestos y las tasas. Que, entre éstos, más los impuestos de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, están terminando con muchas familias. Que se bajen los altos sueldos que se han puesto y que les pagamos todos los vecinos de Chiclana". "Reflexionamos de que es hora de indignarse y salir a la calle para rechazar la fuerte presión fiscal que venimos padeciendo", concluyen, al tiempo que convocan a todos los vecinos que quieran participar a que estén presentes en la citada concentración, que tendrá lugar en la calle Constitución, a las puertas del Consistorio, este lunes de nueve de la mañana a dos de la tarde.