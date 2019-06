La oposición anuncia la fiscalización de la gestión del tripartito

Durante el desarrollo del pleno de investidura celebrado ayer, los diferentes portavoces de los partidos que finalmente quedan en la oposición de la nueva Corporación municipal se encargaron de resaltar lo que, a su juicio, debe ser primordial para la ciudad en los próximos cuatro años, haciendo además advertencia al nuevo equipo de gobierno tripartito de la fiscalización y el control del que será objeto.

A continuación detallamos algunos de los principales mensajes de los portavoces municipales de los partidos de la oposición:

Andrés Núñez (PP)

El portavoz del grupo municipal del PP que repite en el cargo tras la pasada legislatura, Andrés Núñez, recordó a los 25 ediles de la nueva corporación que "venimos a este salón de plenos a defender a Chiclana", agradeciendo a la "familia popular su respaldo para repetir en el cargo".

Con una "ilusión intacta" y con trabajo para "dar respuesta a los problemas que se eternizan en la ciudad tales como el PGOU, la regularización de viviendas, la potenciación del centro, la diversificación económica o la necesidad de bajar los impuestos", Núñez se ofreció al alcalde para que éste cuente con el grupo popular en todo lo que necesite relacionado con estas premisas, "lejos de políticas partidistas y siempre que sea por el bien de Chiclana".

Según los populares, "el pacto de gobierno firmado con IU y Ganemos puede dar tranquilidad al alcalde, pero no a los chiclaneros", por lo que el portavoz del PP aseguró que estarán vigilantes para que Román "no pueda poner como excusa en esta legislatura para no cumplir lo prometido la herencia recibida del anterior gobierno, como ha hecho durante los últimos cuatro años".

Asimismo, los populares aseguran apostar por un "cambio de concepto necesario para llevar a la ciudad al siglo XXI, y por ello trabajaremos", recordando de nuevo Núñez a los 25 integrantes de la nueva corporación que "somos representantes de la ciudad desde nuestras diferentes siglas y, como ya ha dicho antes algún otro portavoz, ojalá que cuando terminen estos cuatro años estemos orgullosos de nuestro trabajo y, sobre todo, que lo estén los ciudadanos de sus representantes en el Ayuntamiento".

José Ángel Quintana (Cs)

Ciudadanos es una de las formaciones que se estrena en la corporación municipal tras el respaldo de las urnas al partido naranja. De esta forma, su portavoz en el Consistorio, José Ángel Quintana, pidió ayer al nuevo gobierno durante su discurso en el Pleno de Investidura "compromiso y trabajo para Chiclana", anunciando que su grupo estará atento a la gestión que se realice, apoyando lo que sea positivo para la ciudad y controlando el cumplimiento de lo prometido.

Entre sus ofertas para los próximos cuatro años, Quintana aseguró que estarán la ilusión y el trabajo serio y eficaz, así como la responsabilidad y la gratitud para con quienes han apoyado su proyecto y han pedido un cambio en el seno de una corporación con nuevos aires.

"En Ciudadanos estaremos abiertos a una escucha activa de los chiclaneros, colectivos, asociaciones, empresarios, etc., y dar respuesta al mandato de la ciudadanía que ha querido que esta Corporación esté compuesta por hasta siete grupos municipales".

Una apuesta por los emprendedores, los inversores, el deporte, el turismo, los presupuestos solidarios y el apoyo a las familias de la localidad, entre otras medidas, fueron algunas de las premisas de un partido que prometió ejercer una "oposición responsable y leal con los chiclaneros a lo largo de los próximos cuatro años".

Jorge Guerrero (Podemos)

Jorge Guerrero, el nuevo portavoz del grupo municipal de Podemos Chiclana, comenzó su discurso asegurando que "es un honor y un privilegio poder representar a los vecinos de Chiclana en la Corporación".

Entre sus funciones, afirmó que no faltará el apoyo, la fiscalización y la presión para que se lleven e cabo medidas que beneficien a la ciudad, frente a la política de intereses partidistas.

Asuntos como el PGOU, la defensa del medio ambiente o la vivienda, entre otros, serán algunos de los que tengan prioridad para una formación que incide en la necesidad de que "haya gente en la corporación que apueste por buscar lo mejor para Chiclana en relación con estos temas desde unas políticas alternativas y más sociales de las que se han utilizado hasta ahora".

Con una defensa de la transparencia en la gestión municipal y reiterando su crítica a la postura de partidos como IU y Ganemos, "cuyo apoyo al PSOE limita el juego democrático, la pluralidad y el debate que brinda un gobierno en minoría", Guerrero aseguró que su grupo será la voz de quienes no se conforman y afirmó que estarán del lado de las propuestas que beneficien a Chiclana, "vengan de donde vengan", concluyó.

Susana Candón (Vox)

Tras agradecer a la ciudadanía su apoyo para poder estar sentada en el salón de plenos "pese a no ser muy conocida en la ciudad", la portavoz de Vox, Susana Candón, aseguró que será "una chinita en el zapato durante la legislatura, con el objetivo de que el Ayuntamiento sea transparente para una ciudad con recursos y atractiva”.

Candón se reconoció como representante de "un grupo diferente al resto, por cuanto no haremos promesas que caigan en saco roto y apoyaremos las propuestas que sean beneficiosas para la ciudad vengan de quien venga".

Auditorías de cuentas, fomentar una Chiclana atractiva turísticamente, el apoyo a los mayores y a las familias sin recursos, la apuesta por la seguridad y el respeto entre todos los grupos políticos fueron algunas de las premisas en el discurso de la portavoz de Vox.