Con el acto de investitudura de ayer ya son cuatro las veces que José María Román accede a la Alcaldía de Chiclana. Sus tres anteriores nombramientos como alcalde fueron en 2004 y 2008 y 2015. Así, la primera vez que ocupó el sillón de la Alcaldía fue en junio de 2004 al sustituir en el cargo a Manuel Jiménez Barrios tras su marcha a la Junta de Andalucía como secretario para el Deporte. Fue en junio de 2007 cuando se presentó por vez primera como candidato a la Alcaldía y ganó las elecciones al obtener once concejales.

No obstante, no llegó a gobernar a causa del pacto entre PP, IU, PA y PSA, más conocido como el cuatripartito y con Ernesto Marín (PP) como alcalde. No obstante, en noviembre de 2008, Román volvió a ser alcalde tras una moción de censura al contar con el apoyo de las concejalas del Partido Socialista Andaluz (PSA) y de Izquierda Unida.

En los siguiente comicios municipales de 2011, el Partido Popular, con Ernesto Marín a la cabeza, le arrebató con once escaños la alcaldía a los socialistas, que consiguieron diez concejales. Poco después, el PP pactaría con el ya desaparecido Partido Vecinal Regionalista (PVRE), lo que le dio la mayoría a los populares, gobernando en el Ayuntamiento durante cuatro años.

Tras cuatro años en la oposición, Román volvió a la carga en las municipales de 2015 y esta vez renovó la victoria de los socialistas, si bien sin lograr la mayoría al obtener once concejales frente a los ocho del PP, tres de Izquierda Unida, dos de la formación Por Chiclana Sí Se Puede y uno de Ganemos Chiclana. No obstante, una vez más el apoyo de IU a la investidura de Román procuró su vuelta a la Alcaldía. Poco más tarde pactaría con Ganemos, lo que le dio más estabilidad a su gobierno durante estos últimos cuatro años.