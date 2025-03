Palacio de Sancti Petri A Gran Meliá de Chiclana, entre los hoteles más exclusivos del mundo

Chiclana/El hotel Palacio de Sancti Petri A Gran Meliá ha celebrado recientemente la apertura de la nueva temporada, establecimiento que, además, cuenta con la gran novedad de formar parte del selecto grupo de hoteles de la prestigiosa ‘The Leading Hotels of the World’, que representa a los mejores y más exclusivos hoteles, siendo el primer hotel en la provincia de Cádiz en conseguir tal logro. En dicho acto de apertura estuvo presente el alcalde de la ciudad, José María Román, así como la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, y el director general del hotel, Juan José Moreno, además del director anterior de estas instalaciones, Daniel Pérez.

Durante la cita, José María Román destacó la importancia de la apertura de este establecimiento y de hacerlo izando la bandera de ‘The Leading Hotels of the World’, “porque supone que el Palacio de Sancti Petri A Gran Meliá ha pasado a formar parte de ese selecto grupo de hoteles de calidad y de excelencia del mundo, lo que hace que Chiclana siga avanzando como destino de excelencia”. Además, agradeció la gran labor realizada por Daniel Pérez al frente del hotel, dando también la bienvenida a Juan José Moreno.

Por su parte, Juan José Moreno reseñó que se trata de un momento histórico, constituyendo un hito en la historia del hotel después de 25 años y “siendo un orgullo que sea el primer hotel de la provincia en forma parte de este prestigioso grupo”. “Este reconocimiento es fruto del trabajo realizado en la etapa anterior y es una distinción que nos posiciona y nos abre muchos caminos de futuro”, finalizó.

En este sentido, hay que destacar que el hotel se ha sometido a exigentes auditorías, bajo los criterios de calidad y hospitalidad, que finalmente han certificado esta distinción. Por ello, ser miembro de ‘The Leading Hotels of the World’ complementa la apuesta por la excelencia turística que persigue el hotel, que es el único 5 Estrellas Gran Lujo de la zona, y tras su rebranding a la marca Gran Meliá dentro del portfolio de Meliá Hotels International.

‘The Leading Hotels of the World’ es una colección que engloba los hoteles de lujo independientes más exclusivos del mundo. Creado en 1928, el grupo ‘The Leading Hotels of the World’ conserva desde entonces el compromiso de ofrecer experiencias de viaje destacadas. Así, está integrado por más de 400 hoteles en cerca de 80 países. A través de una variedad de estilos de arquitectura y diseño de distintas experiencias culturales a cargo de personas apasionadas, la colección es para el viajero curioso que busca su próximo descubrimiento.

Sobre el hotel, desde la propia compañía hotelera destacan que Palacio de Sancti Petri A Gran Meliá es mucho más que un hotel. Es un lugar en el que poder descubrir la belleza gaditana desde un entorno privilegiado. Prácticamente a orillas del mar, en la playa de La Barrosa, sus habitaciones ofrecen espectaculares vistas al océano y a los cuidados espacios del hotel, contando algunas con jardín privado o acceso directo a la piscina.

Además, pone a disposición de los huéspedes todos los servicios necesarios para una estancia de lujo, con opciones de bienestar de la mano del Spa Clarins o la posibilidad de elevar la estancia con el servicio premium Red Level, por ejemplo, en la experiencia que ofrece Palacio de Sancti Petri se le da protagonismo al destino.