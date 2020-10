El Consistorio chiclanero anuncia que intensificará las medidas de control

En relación con la reciente declaración del Estado de Alarma y las nuevas medidas de seguridad impuestas con motivo de la actual crisis sanitaria, el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera, ha manifestado que, “pese a la delicada situación sanitaria que tenemos, aún siguen produciéndose hechos que ponen en riesgo la salud de las personas”, haciendo referencia a un reciente desalojo de una fiesta ilegal en la zona de la costa, “por lo que desde el Ayuntamiento de Chiclana seguiremos trabajando para acabar con este tipo de situaciones, actuando conforme a la Ley”, expresa el responsable del área, quien añade que “vamos a estar más vigilantes aún, tras la aprobación de un nuevo Estado de Alarma por parte del Consejo de Ministros en la jornada de este domingo”.

“Aquí el objetivo último es tratar de cambiar la complicada dinámica ante el incremento de casos positivos en las últimas semanas, aunque podemos decir en voz alta que en Chiclana la situación no es tan grave como en otros municipios del entorno”, resalta José Manuel Vera, quien añade que “estaremos atentos a que se cumpla la Ley, entre otras medidas, con las reuniones de más de seis personas no convivientes o los desplazamientos no justificados durante la madrugada”. “Creemos que es momento de hacer un nuevo esfuerzo y tratar de evitar que siga propagándose el virus entre familiares y amigos, puesto que la gran mayoría de los contagios se produce precisamente en reuniones familiares o con amistades. Así pues, con el esfuerzo de todos podremos cambiar la dinámica actual y bajar el número de positivos diarios, por lo que desde este Ayuntamiento y desde la Policía Local vamos a redoblar esfuerzos para que así sea”, incide.

Por último, el delegado municipal de Policía Local aclara que, “tras la aprobación del Estado de Alarma y ante las medidas que pueda adoptar la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento de Chiclana vamos a actuar en consecuencia”. “No podemos permitir que actitudes irresponsables de unos cuantos tiren por la borda el esfuerzo de la amplia mayoría, por lo que seremos inflexibles con ciertas actitudes y acciones, que pongan en riesgo la salud de las personas”, insiste.

A este respecto, desde el Consistorio se está a la espera de estudiar en profundidad los detalles tanto del Decreto de Estado de Alarma, como de las medidas que se anuncien por parte de la Junta en las próximas horas para acometer posibles acciones relacionadas con actividades municipales, culturales o juveniles, entre otras, de forma que puedan ser adaptadas a las nuevas circunstancias, suspendidas o aplazadas hasta próximas fechas.