El Gobierno aprueba otro estado de alarma que quiere que dure hasta el 9 de mayo

La aprobación de la duradera prórroga hasta mayo del estado de alarma pasadas estas dos primeras semanas parece en esta ocasión muchos más factible que la pasada primavera y se dibuja un panorama mucho más halagüeño para el Gobierno, que fue perdiendo sucesivamente hasta 144 apoyos a medida que fue solicitando durante las seis dilaciones que demandó al Congreso. En la primera votación nadie votó en contra. En la segunda, Vox pasaba directamente del si al no, junto a los antisistema de la CUP. El PP ya se abstuvo en la votación de la cuarta prórroga mientras ERC también le daba la espalda y Sánchez logró la mayoría por los pelos gracias al PNV y el acuerdo in extremis de su nuevo aliado en esta empresa: Ciudadanos. A la quinta la prórroga estuvo a punto de ser rechazada. El PP se unió al no y también Compromís. Bildu se quedó en la abstención a cambio de la derogación de la reforma laboral.

El confinamiento total de marzo y la paralización económica casi absoluta no están por ahora sobre la mesa y se salvaguarda el equilibrio entre la economía y la salud. La limitación de la movilidad y los controles policiales del cumplimiento de los respectivos toques de queda van a ser en esta ocasión los grandes protagonistas.

Ahora se está detectando que el cierre de los bares a una hora no es suficiente, porque muchas personas, en especial los más jóvenes, prosiguen las reuniones en domicilios particulares hasta altas horas, lo que implica un contacto prolongado en espacios cerrados y sin ventilación y por consiguiente el riesgo de contagio...

Los presidentes regionales ya tienen manos libres.