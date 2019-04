“Repetiría la experiencia una y otra vez”

Ahora más relajada, Nazaret Natera cuenta sus sensaciones en un programa con una alta audiencia y que convocó a miles de personas frente a la televisión. Para la cantante chiclanera ya ha sido un éxito participar en un espacio televisivo como ‘Got Talent’, donde “el nivel es muy alto”, reconocía a este periódico durante su viaje en coche desde Madrid hasta su tierra.

Su tercer puesto en la gran final del concurso ha sido para ella un reconocimiento a su gran pasión de cantante. “Podía haber quedado primera o quinta. Lo importante es haber llegado tan lejos. La verdad es que no me lo esperaba”, decía Nazaret, quien admite que aún se encuentra en una nube ante tanta expectación por su participación en una nueva edición de ‘Got Talent’.

En este sentido, mostró su agradecimiento a la cadena Telecinco “porque me ha dado un regalazo sóló con la oportunidad de haber podido presentarme al concurso. Para mí ha sido una experiencia que repetiría una y otra vez”. No en vano, señalaba que llegar hasta la gran final ha sido un camino de muchos nervios e inquietudes, ya que ha pasado infinidad de pruebas de casting y entrevistas entre más de 7.000 aspirantes.

Todo esto ya ha quedado atrás y de vuelta a su querida Chiclana narra que antes de actuar siempre aparece el nerviosismo, que crece cuando se va acercando el momento de subir al escenario, “pero una vez que comienzo a cantar, me concentró en lo mío y se me quita todo”, expresaba.

"Pensaba que con la canción 'Con permiso buenas tardes' podía ser mi última actuación".

Nazaret manifiesta que echó toda la carne en el asador con su actuación en semifinal con la interpretación del pasodoble ‘Con permiso, buenas tardes’ de la comparsa ‘Los Piratas’ de Martínez Ares. “Imaginaba que podía ser mi última actuación y por eso aposté por cantar ese tema. Así al menos podría llevar al programa un trocito de mi tierra. Por si acaso”.

Su pase a la final se lo puso más difícil a la hora de elegir una canción puesto que pensaba que era muy complicado subir el listón. “Así que me incliné por una canción sentimental”. Y tanto, porque llevó la emoción al límite con una excelente interpretación dedicada a su madre, presente entre los espectadores y que no pudo contener las lágrimas.Aunque con esta impresionante actuación no pudo traerse la primera plaza, Nazaret se muestra mas que agradecida al considerar que ha triunfado por llegar tan lejos y codearse con grandes artistas en un concurso en que las modalidades son muy variadas.

Tampoco hace distinción entre los miembros del jurado, entre ellos el temible Risto Mejide por sus duras valoraciones. “Al final se han portado bien conmigo porque todos dieron el sí”. La chiclanera ya contaba con experiencia delante de las cámaras ya que ha participado en otros programas como el de 'Se llama copla' que se emite en Canal Sur. No obstante, admite que con ‘Got Talent’, las cosas han sido bastante distinta “porque dabía que toda España me estaba viendo. Y eso impone”.En el momento de esta entrevista, Nazaret junto a su novio y un amigo viajan en coche desde Madrid camino de Chiclana, donde el Ayuntamiento le prepara este lunes una recepción en el Ayuntamiento para felicitarla por su éxito.