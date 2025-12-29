La Junta compra la sede judicial de Chiclana por tres millones de euros

El Palacio de Justicia de Chiclana es ya propiedad de la Junta de Andalucía, después de que hoy se haya firmado la compraventa anunciada el pasado agosto por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. La inversión realizada por la Consejería es de tres millones de euros. El objetivo es abandonar la situación actual en régimen de alquiler y poder abordar así en un futuro su ampliación, dado el crecimiento que está experimentando este municipio en los últimos años y, en consecuencia, también los asuntos judiciales. De esta forma, se atiende también la solicitud tanto de los funcionarios como de los operadores jurídicos de permanecer en esta ubicación.

El edificio, con más de 3.500 m2, forma parte a partir de ahora del inventario de inmuebles de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para que sea adscrito a la Consejería de Justicia. El acto de firma se ha llevado a cabo hoy en una notaría de la localidad con los representantes de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas en Cádiz, en presencia de la delegada territorial de Justicia, Ana Bertón.

El consejero de Justicia destacó que se trata de “una inversión que va a permitir que generemos un ahorro importante en el pago de alquiler por esa sede y que podamos poner en marcha un nuevo plan de mejora de esa sede judicial”. Unas actuaciones que van a “redundar en una mejor ordenación del espacio, en una mayor calidad laboral para los funcionarios, para los operadores jurídicos y, sobre todo, en una mayor calidad en el servicio público de Justicia que reciben todos los ciudadanos”.

“Este esfuerzo realizado es en pos de la Justicia y para mejorar este servicio público que reciben nuestros vecinos. La línea que hemos puesto en marcha en Chiclana nos va a permitir resolver problemas similares en otros partidos judiciales. Esa es la vía andaluza, esa es la forma en la que nosotros creemos en el compromiso de gestión. La buena gestión redunda en una mejora de la calidad del servicio a los ciudadanos”, señaló.

Nieto anunció la compra del edificio el pasado 25 de agosto en una visita a la localidad.

"Chiclana es una de las poblaciones que más ha crecido en los últimos 20 años en la provincia gaditana y la Consejería de Justicia es consciente de ello, y de las necesidades que ello genera en el servicio de Justicia. Además, de la compra del edificio se barajó la posibilidad de que el Consistorio cediera algún espacio que permitiera mejorar las instalaciones actuales. Sin embargo, tanto el personal funcionario como los operadores jurídicos solicitaron permanecer en el edificio ahora comprado y trabajar en su ampliación, por lo que se ha atendido dicha demanda”, se apunta en una nota de prensa.

El partido judicial de Chiclana comprende también a los municipios de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina-Sidonia y Paterna de Rivera. En total, atiende a una población de 142.000 personas.