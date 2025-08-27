La Junta anuncia que comprará la sede judicial de Chiclana

La Consejería de Justicia de Justicia, Administración Local y Función Pública va a adquirir en propiedad el edificio del actual Palacio de Justicia de Chiclana, actualmente en régimen de alquiler. Así lo anunció hoy su responsable, José Antonio Nieto, durante el acto de firma con el alcalde de la ciudad, José María Román, de un convenio para impulsar la administración digital y facilitar la tramitación online de los procedimientos municipales.

Nieto explicó que “el acuerdo de compra se firmará en breve” y que se va a realizar una inversión de tres millones de euros. La actuación vendrá acompañada “de una ampliación”, que ya está en estudio, para que así se pueda elevar la categoría del partido judicial.

“Chiclana es una de las poblaciones que más ha crecido en los últimos 20 años en la provincia y una de las preocupaciones era que los vecinos tengan el mejor servicio de Justicia posible”, explicó el consejero. Para ello, en colaboración con el Ayuntamiento, “se han estudiado distintas posibilidades” hasta que finalmente se ha alcanzado un acuerdo con los propietarios del edificio en el que se ubican las seis unidades judiciales de la ciudad.

En este sentido, recordó que una de las posibilidades que se barajó era la cesión de un edificio municipal. “Tengo que agradecer al alcalde su implicación y su colaboración”, precisó José Antonio Nieto, aunque finalmente se ha optado por adquirir el actual edificio, ya que esta era la alternativa que han solicitado los diferentes operadores jurídicos y colectivos profesionales. “Nos han pedido que se amplíe y ya estamos trabajando en esta vía”, afirmó Nieto.

La compra del edificio y su ampliación va a permitir afrontar “un reto importante para que Chiclana eleve la categoría de juez a magistrado, lo que redundará en la calidad del servicio al dar más estabilidad”, ya que supondrá que aquellos “jueces con aspiraciones de mejora profesional lo puedan hacer en esta ciudad”. Para ello, es necesario que el partido judicial sume al menos una unidad judicial más, ya que la categoría de magistrado requiere al menos siete.

“Vamos a suscribir el acuerdo de compra en breve y a ver junto al Ayuntamiento las necesidades de ampliación para albergar al menos tres unidades judiciales más en el futuro, la primera es urgente porque es la que eleva esa categoría a magistrado”, detalló. Para ello, desde la Consejería se va a reiterar, de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la petición al Ministerio de Justicia de dotar a Chiclana de una unidad judicial más y que “esta plaza se especialice en violencia de género”.

Por su parte, José María Román hizo especial hincapié en el anuncio que ha realizado el consejero sobre la ampliación de los Juzgados en Chiclana, un hecho importante dado el crecimiento de la ciudad. Además, recordó el trabajo que durante los últimos años se ha venido realizando entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para dicha ampliación, destacando que “existía una demanda de la ciudad para que haya magistrado y pueda consolidar así la plaza, algo que pronto podrá ser una realidad”. El alcalde también reseñó la importancia de que ese séptimo Juzgado sea para violencia de género.

Esta ampliación es algo primordial por el crecimientodel municipio. “Tenemos una planificación de futuro para Chiclana que viene marcada por el crecimiento de la localidad y de su población, lo que requiere de servicios y equipamientos en los que ya estamos trabajando”, finalizó diciendo José María Román.

Convenio para la administración digital

José Antonio Nieto visitó Chiclana para firmar con el alcalde un convenio para que el Ayuntamiento incorpore el Catálogo electrónico de procedimientos de la administración local (Cep@l) que la Junta pone a disposición de las entidades locales, de manera gratuita, para ayudar a la digitalización de sus trámites.

Se trata de una herramienta que unifica y homogeneiza 446 procedimientos habituales (ampliable a 600) en la relación entre los ayuntamientos, los ciudadanos y las empresas con el fin de que la documentación requerida, los formularios, el procedimiento, los plazos y la eficiencia sean iguales en todos los municipios y se puedan realizar online de principio a fin. Además, con total seguridad jurídica ya que se ha contado con el asesoramiento del Consejo andaluz de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local (Cosital).

El consejero destacó el avance que representa Cep@l, al unificar los procedimientos administrativos y permitir que trámites habituales para ciudadanos y empresas -como la solicitud de un permiso de obra o una licencia de actividad- se gestionen de la misma manera en todos los municipios y puedan realizarse online, sin necesidad de desplazamientos.