Incautadas más de 2.400 papeletas ilegales de la OIDE en Chiclana

Agentes del Área de Juego de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, con sede en Cádiz, han asestado un nuevo golpe al juego ilegal en la provincia. En Chiclana han intervenido 584 boletos dispuestos para su distribución sin autorización administrativa, en los que figuran las siglas OIDE, Organización Integradora Discapacitados Europeos. Los boletos presentaban un diseño idéntico al de la OID, ONDE y ONDEE, tanto en el formato como en la distribución de inscripciones, así como en el tipo, tamaño y color de letras y números del código de barras. Todo ello apunta a una actuación continuada con intencionalidad y reincidencia, manteniendo de forma consciente la actividad ilegal.

Igualmente, también han sido intervenidos otros 2.440 boletos ilegales, con el mismo diseño y las mismas siglas, preparados para su venta y distribución. En esta ocasión, además, se ha detectado un incremento del precio de los boletos: 1,50 euros para los sorteos de lunes a jueves; y dos euros para el viernes. Esto supondría un aumento de los beneficios de la organización, a pesar de su condición de gran deudora de la Agencia Tributaria.

Ambas actuaciones se enmarcan dentro del seguimiento de esta Unidad de Policía Adscrita a la actividad de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que continúa operando en territorio gaditano mediante sucesivos cambios de denominación. Así, el Grupo de Juego de la Jefatura Provincial de Cádiz mantiene desde 2016 un especial seguimiento en la provincia. El objetivo es controlar su operativa, la denuncia de vendedores y distribuidores, así como la intervención de cientos de miles de boletos que se comercializaban sin la preceptiva autorización administrativa, además de numerosa documentación relativa al funcionamiento interno de la organización y a la identificación y denuncia de cientos de personas dedicadas, de una u otra forma, a la venta y distribución de estos boletos.

La organización figura, además, en el listado de grandes deudores de la Agencia Tributaria, con una deuda superior a 86 millones de euros, que incluye una sanción de 25 millones de euros impuesta por el Ministerio de Hacienda por la fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería denominados Euroboleto, Euromillonario, Busca OID, Busca 25.000 y Superbusca 10 millones en todo el territorio nacional.

Pese a mantener intacta su infraestructura, en los últimos años la organización ha modificado reiteradamente su denominación, pasando a operar bajo los nombres de ONDE y ONDEE, con los que ha seguido actuando bajo la apariencia de una ONG sin ánimo de lucro. Sin embargo, su actividad se ha limitado a la distribución, organización y recaudación de boletos, sin que conste carácter solidario alguno ni la realización de actividades destinadas a favorecer la integración social o la inclusión de las personas con discapacidad. Desde la Unidad de Policía Adscrita se destaca especialmente el perjuicio social y moral causado al colectivo de personas con discapacidad, al utilizarse el reclamo de una supuesta asociación sin fines lucrativos para la venta ilegal de productos de juego.

En este contexto, la Dirección General de Ordenación del Juego impuso a la ONDEE una multa de 35 millones de euros, así como la inhabilitación para la realización de actividades de juego y para la obtención de título habilitante durante un periodo de cuatro años, ordenando igualmente el cese inmediato de la actividad ilícita. La resolución consideró probado que dicha organización era la heredera de OID y que imprime, comercializa y distribuye boletos utilizando la estructura comercial heredera de la OID. A pesar de estas resoluciones administrativas, la ONDEE mantiene su sorteo, que publica diariamente en su página web, donde también figuran las bases del sorteo depositadas ante notario con fecha 29 de diciembre de 2003.