Homenaje municipal al funcionario que más años llevaba trabajando en el Consistorio chiclanero

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este lunes el acto de reconocimiento al trabajador municipal recientemente jubilado José Aragón Pérez, conocido como Pepito Aragón. Un acto en el que también han estado presentes la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier; los delegados municipales de Personal y Obras, José Manuel Vera y María Ángeles Martínez, respectivamente, así como su esposa y sus hijos.

Durante el acto, José María Román ha destacado que “es un orgullo haber tenido la posibilidad de imponer la Insignia del Ayuntamiento a Pepito Aragón, que entró en este Ayuntamiento con solo 15 años y ha cumplido 50 años en distintas dependencias municipales”. “Aunque muchas personas le conocen como Pepe el de Obras, lo cierto es que ha estado en muchas dependencias municipales en estos 50 años de servicio en el Ayuntamiento, logrando ser un funcionario ejemplar, un auténtico sabedor de lo que es el servicio público y el compromiso y, por supuesto, una buena memoria histórica de cualquier asunto municipal”, ha manifestado el alcalde.

“Vamos a echar de menos a Pepito por muchos factores, entre ellos, su orden y la mejor disposición, sin generar ningún tipo de problema, sino todo lo contrario, estando muy orgulloso de trabajar para la ciudad de Chiclana”, ha expresado el regidor chiclanero, quien ha añadido que “Pepe le pasa el testigo a Diego Ramírez como el funcionario con mayor número de años de servicio en este Ayuntamiento”. “Gracias por tu trabajo y por tu dedicación y a disfrutar ahora con tu familia”, ha comentado.

Por su parte, Pepe Aragón ha recordado distintas anécdotas durante estos 50 años de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana, incluyendo la entrevista realizada antes de iniciar su trabajo como conserje, así como el momento de aprobar las oposiciones para auxiliar administrativo y el anuncio a su entonces novia.

“He conocido a muchos compañeros, la mayoría ya no está trabajando, y siempre me he llevado muy bien con todos, colaborando con ellos todo lo que he podido”, ha expresado Pepe Aragón, quien ha añadido que, “además, siempre he tenido la suerte de contar con mi mujer para cualquier cosa”. “Me quedo siempre con lo bueno y recalcar el gran equipo que hemos formado en la Oficina de Obras, contando con verdaderos profesionales, que siempre han estado implicados en su trabajo, desde el jefe de Servicio, los técnicos,auxiliares, inspectores, etcétera…”, ha manifestado el trabajador municipal recientemente jubilado, quien ha añadido que “es un orgullo haber participado en el gran cambio de Chiclana en cuanto a infraestructuras, servicios, turismo, etcétera…”. “Agradecer a todos los políticos con los que he podido trabajar, porque son los verdaderos promotores de todos estos cambios”, ha insistido.

Hay que resaltar que José Aragón Pérez se retira con 65 años y 50 años de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana. En este sentido, forma parte de la plantilla del Ayuntamiento desde 1972, momento en el que comenzó su contrato como botones recadero. En agosto de 1976 obtiene la plaza de auxiliar administrativo, en junio de 1990 es nombrado administrativo, mientras que en junio de 1993 alcanza la categoría de administrativo jefe de negociado. Asimismo, indicar que ha desempeñado funciones en distintos departamentos municipales como Conserjería, Intervención, Deportes, Oficina de Información y Registro de Entrada, Obras, Infraestructuras y Servicio de Proyectos y Obras.