El Gobierno de España da luz verde al séptimo juzgado en Chiclana

El Ministerio de Justicia ha presentado el proyecto de Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial, a través del cual se creará la plaza número 7 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Chiclana de la Frontera, es decir, el séptimo juzgado de la ciudad. Así lo anunció hoy en rueda de prensa el alcalde, José María Román, quien mostró su satisfacción por el anuncio realizado por el Gobierno de España y que permitirá agilizar los procedimientos en el municipio.

En este sentido, según se recoge en el proyecto de Real Decreto, “para la elaboración del mismo se han tenido en cuenta las cargas de trabajo de los distintos órganos judiciales, las necesidades de incremento de la planta judicial recogidas en el acuerdo de 9 de julio de 2025 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, las propuestas rincluidas en las memorias anuales de los Tribunales Superiores de Justicia y las propuestas e informes de las comunidades autónomas”. Todo ello supondrá la ampliación de la plantilla con, al menos, un juez más, un secretario y entre seis y ocho funcionarios de administración.

“Es una noticia muy importante, porque se estaba a la espera de este Real Decreto, que firma el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños”, declaró el alcalde, quien indicó que “esta medida conlleva la creación de la plaza de magistrado en Chiclana y, por tanto, la estabilidad de sus señorías, porque hace poco había algunas sedes vacantes, como consecuencia de los traslados de algunos jueces a otros destinos”.

Asimismo, José María Román subrayó que “también es una noticia importante para la mejor gestión de la Justicia en la ciudad y, tal y como dice el Real Decreto, para la eficiencia de este servicio público”. Y finalizó diciendo que “estamos hablando del proyecto de Real Decreto, que está pendiente de su aprobación para su puesta en marcha”.

Cabe recordar que Chiclana es cabeza de partido judicial, al que pertenecen también los municipios de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Conil, Medina-Sidonia y Paterna de Rivera; y cuenta con seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Servicio Común y Registro Civil.