“Me extrañaría que Pedro Sánchez esté pensando en algo que pueda alterar el espacio constitucional”

José María Román fue uno de los primeros socialistas de la provincia en posicionarse hace años al lado de Pedro Sánchez en su pugna con Susana Díaz. Hoy sigue defendiendo al líder del PSOE.

–¿Todo lo que hace Pedro Sánchez tiene su visto bueno?

–Ni lo que hace Pedro Sánchez ni lo que hace mi mujer tienen siempre mi visto bueno. Pedro Sánchez hará cosas buenas, malas y regulares, como cualquier mortal. Y yo también. Intentamos hacer las cosas lo mejor posible pero a veces no lo logramos.

–¿Y una investidura vale una amnistía?

–Yo lo que creo es que una investidura tiene que hacerse en el marco de la Constitución y lo que se vaya a hablar tiene que ser en ese margen. Y como para modificar la Constitución hacen falta los tres quintos del Congreso y eso ahora no se va a dar, pues estoy convencido de que si hay algo será en el seno de la Constitución. Yo lo que no puedo hacer es decir que estoy a favor o en contra de algo que no he leído, porque hemos conocido distintos episodios de amnistías o de sucedáneos, sobre temas fiscales y de golpistas de la Transición, y siempre era que no pero después se hacía por interés nacional. No sé lo que va a ocurrir pero me extrañaría que Pedro Sánchez como presidente del Gobierno esté pensando en algo que vaya a generar una alteración del espacio constitucional porque eso no cabe en la cabeza de ningún estadista y seguro que en la suya tampoco.

–¿Qué piensa usted cuando escucha a Felipe González o a Alfonso Guerra hablar sobre Pedro Sánchez?

–Me causa dolor porque ambos forman parte de mi vida. Espero que el día que yo no sea alcalde no moleste a quien lleve la Alcaldía de Chiclana, sea quien sea. Lo curioso es que Felipe y Alfonso pasaron por muchas vicisitudes a lo largo de su trayectoria, unas duras y otras durísimas, y el partido siempre supo mantener la posición que correspondía con respecto al presidente del Gobierno y secretario general. Nadie se salió de ahí. Cuando uno está en un partido sabe cuáles son las reglas del juego. Y eso ambos lo saben.

–Usted hace tiempo que es un verso suelto en el PSOE de Cádiz. Con Irene García le costó encajar. ¿Lo logrará con Juan Carlos Ruiz Boix?

–No sé si me cuesta o no encajar pero sí sé que jamás he estado en ninguna ejecutiva del partido. Cuando se me pregunta doy mi opinión, que va en la onda de que el partido no debe responder a la aritmética de conseguir el 51% de apoyo interno sino de ir a la aritmética de la calle. El partido está muy supeditado a una mayoría orgánica y se olvida a veces que es un instrumento para mejorar la sociedad. La mayoría que hay que conformar es para trabajar por la ciudadanía y no pensando en el ombligo propio.

–Dijo usted que la actual ejecutiva provincial del PSOE se cerró con pegamento ultra rápido y que eso no solía salir bien. ¿Ha pegado bien esa ejecutiva?

–No tengo mucha información. Si se está despegando algo, yo no estoy participando. Cuando apareció la ejecutiva todo lo que han venido han sido procesos electorales con mayor o menor fortuna y no nos hemos parado a conversar. Creo que no se han producido las reflexiones necesarias para ver cómo está el partido en la provincia, las ciudades que tenemos y las que no, y por qué hemos perdido. Me imagino que el secretario general lo estará haciendo en el seno de su ejecutiva pero ese debate no se ha ampliado al resto del partido.

–¿La dirección provincial del PSOE es responsable de los malos resultados electorales del año pasado y de este año?

–No creo que haya que culpar a Ruiz Boix de esos malos resultados, al igual que cuando los datos son buenos tampoco son por mérito de la ejecutiva provincial. Pero es verdad que antes de las municipales se tensionaron las cosas y en algunas agrupaciones locales se generaron rupturas que se trasladaron luego a la ciudadanía.