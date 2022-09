Una explosición recuerda los oficios de la Chiclana del pasado

El alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró la exposición ‘Gente daquí II. Los oficios’, que permanecerá hasta finales de noviembre en el Museo de Chiclana. Un acto que ha contado con la presencia de las delegadas municipales de Turismo y Cultura, Pepa Vela y Susana Rivas respectivamente, así como del responsable de Fotos de Chiclana, Paco Montiel, y del arquitecto y comisario de la muestra, Juan Pedro Marín. Se trata de una muestra en la que el visitante puede conocer los oficios tradicionales de Chiclana a través de las fotografías antiguas de la ciudadanía.

En este sentido, indicar que la iniciativa ‘Gente daquí’ comenzó de la mano de Paco Montiel, a quien se debe también el castizo título general del asunto, y con la inestimable colaboración de Juan Foncubierta, con el propósito de acercar al visitante a la Chiclana de ayer a través de la fotografía. Así, desde el primer momento quedó claro, ante la vista del ingente material fotográfico aportado, que ‘Gente daquí’ daba para mucho, para mucho más también que una sola exposición, y se decidió, incluso antes de su inauguración, que el título de aquella exposición de hace dos años, pasara a ser el título de un proyecto a desarrollar en varias entregas: el ocio, los oficios, la escuela, los deportes,…

Y es así como llegamos a ‘Gente daquí II. Los oficios’, primera entrega monográfica en torno a la historia de Chiclana. Tenderos, bodegueros, vendimiadores, docentes, pescadores, almadraberas, etcétera... y el amplísimo número de tareas domésticas reservadas entonces a la mujer, trabajadora sin sueldo ni descanso. Al frente de esta muestra, Juan Pedro Marín, comisario de la misma, que ha querido, a través de una amplia muestra de objetos complementarios, subrayar la dimensión etnográfica, antropológica de esta nueva exposición temporal del Museo de Chiclana, que incide no sólo en la importancia del trabajo en lo que a efectos de realización personal se refiere, sino a la importancia del mismo en la construcción de los pueblos, de la propia identidad de los pueblos.

“Esta exposición es un suma y sigue de tres folletos ‘Chiclana en la memoria’, que sacamos muy bonitos con motivo de la conmemoración de 700 aniversario de la ciudad, antes de descubrir los restos fenicios en el Cerro del Castillo, y de las exposiciones que se hicieron en la Casa de Cultura”, expresó el alcalde, quien resaltó que “todo esto es posible gracias al trabajo de una persona como Paco Montiel y de un joven arquitecto como Juan Pedro Marín, que estuvo años en Reino Unido y ha realizado un máster sobre gestión y dirección de museos”. “Pero también es imprescindible el agradecimiento a la veintena de personas que han participado en la exposición”, incidió.

Asimismo, José María Román indicó que “la muestra ‘Gente daquí. Los oficios’ no refleja en su totalidad la foto de Chiclana, que es mucho más amplia, porque no es lo mismo la infancia del que vive en la Alameda del Río, en la calle Hormaza o en la calle San Diego”. “Eso sí, no podemos decir eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, en absoluto, porque no había agua potable, sufrimos la Riada, etcétera”, comentó el regidor chiclanero, quien añadió que “eso sí es una época que se recuerda con la nostalgia de los años vividos”. “Agradecer al Museo y al equipo humano encabezado por Paco Montiel, que han hecho posible esta exposición, que a nadie va a dejar indiferente”, manifestó.

Por su parte, Juan Pedro Marín agradeció al Ayuntamiento de Chiclana y en especial al personal del Museo “el trato recibido durante el tiempo que estuve aquí”. “Por supuesto, agradecer a Paco Montiel y al resto del equipo organizador de la primera exposición por su colaboración y a aquellas personas que nos han dejado una gran cantidad de piezas y fotografías”, manifestó el comisario de la muestra, quien aclaró que, “además de una muestra fotográfica en el que se homenajea a ‘gente daquí’, también se le da un enfoque antropológico, poniendo en valor aquellos oficios más significativos de Chiclana, es decir, el campo, la almadraba, las salinas…”.

“Y queríamos darle también su importancia al papel de la mujer de la época, un papel silencioso, pero fundamental como soporte de aquella sociedad”, comentó el arquitecto chiclanero, quien resaltó que, “más allá del típico discurso que se da en un museo, hemos querido también incluir un discurso enfocado en los niños y que así la muestra sea más amena para los pequeños”.