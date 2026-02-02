La escritora Vanesa Pérez presenta en Chiclana su libro 'Las almas rotas también pueden soñar'

La escritora valenciana Vanesa Pérez, que residió durante una etapa de su vida en Chiclana de la Frontera, presentará su libro Las almas rotas también pueden soñar en la Biblioteca Municipal Antonio García Gutiérrez. El acto, organizado por la delegación municipal de Cultura, tendrá lugar el próximo miércoles 4 de febrero, a las 19.00 horas en la sala Virginia Woolf, y será presentado por Susana Rivas, delegada municipal de Cultura. El acceso será libre y gratuito, hasta completar aforo.

Esta obra, que se mueve entre la ficción y la memoria personal lleva como subtítulo Bajo la sombra de un centro de menores y relata parte de su propia experiencia, a través de un personaje que le representa, Lucía, "una niña que creció entre silencios, heridas y soledad, pero también entre pequeños destellos de esperanza".

Se trata de un testimonio real, "contado desde dentro, que duele, sacude y despierta conciencia", como ya han escrito sobre este texto. Se trata de un libro que junta memoria viva, denuncia necesaria y un recordatorio poderoso: el de que incluso cuando todo parece roto, la capacidad de soñar sigue intacta.

Lucía no eligió nacer entre silencios, pero aprendió a sobrevivir en ellos. En Las almas rotas también pueden soñar se abre una puerta a la infancia en los centros de menores en España, un mundo casi invisible para la sociedad, contado desde dentro por quien lo vivió. Entre heridas, noches de soledad y pequeñas luces de esperanza, Lucía nos regala un testimonio que duele y, al mismo tiempo, inspira. Este libro no es solo memoria: es un grito contra el abandono, una denuncia al sistema y una declaración de que incluso las almas más rotas guardan la fuerza de soñar.

Vanesa Pérez Munuera (Valencia, 1985) es camarera de profesión y escritora por necesidad vital. Creció en centros de menores, una experiencia que marcó su infancia y que decidió transformar en palabras para dar voz a quienes no pudieron hablar. Su primer libro, Sobreviví para contarlo, ya fue el resultado de años de memoria, cicatrices y resistencia. Vive en Tenerife, donde sigue construyendo su camino con la certeza de que las almas rotas también pueden soñar.