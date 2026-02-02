Nueva fecha en Chiclana para 'Galdós enamorado': el 14 de febrero en el Teatro Moderno

La obra de teatro Galdós enamorado 2023. Una neolectura teatral, que tuvo que ser aplazada el pasado 16 de enero por causas ajenas a la Delegación de Cultura, ya cuenta con nueva fecha para su representación en el Teatro Moderno de Chiclana. Será el próximo 14 de febrero, sábado, a partir de las 20.00 horas. Las entradas para la función, al precio de 10 euros y 8 euros en venta anticipada, ya pueden ser adquiridas en la taquilla del teatro, de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas, o a través del portal www.tickentradas.com.

Cabe recordar que aquellas personas que compraron sus entradas para la malograda función del 16 de enero en taquilla y que aún no hayan procedido a su devolución, pueden hacerlo en el horario anteriormente mencionado, ya que parar asistir al espectáculo en la nueva fecha programada del 14 de febrero, será necesaria la adquisición de nuevas entradas.

Galdós Enamorado 2023, propuesta teatral protagonizada por María José Goyanes, Emilio Gutiérrez Caba y Marta Gutiérrez-Abad, ofrece una perspectiva renovada sobre la figura de Benito Pérez Galdós, uno de los escritores más destacados de la literatura española. La representación revisita aspectos de su vida y obra, explorando su legado desde un enfoque contemporáneo que invita a la reflexión, así como su relación sentimental y epistolar con Emilia Pardo Bazán.