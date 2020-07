La Asociación de Empresarios (AE) de Chiclana, presidida por Antonio Junquera, ha celebrado su asamblea general por vía telemática en la que ha destacado un espíritu de lucha, pero también el hecho de la preocupación ante las repercusiones de la pandemia del coronavirus y el futuro de empresas de la localidad.

Así, Junquera expresó en su intervención que el papel de la asociación ha sido muy importante, "hemos resuelto una cantidad ingente de consultas, hemos visto como se acercaban por nuestra sede muchas empresas para recoger los equipos que habíamos podido conseguir en unos momentos en los que reinaba la incertidumbre, muchos donados, otros comprados por la asociación para que todas las empresas asociadas y no asociadas pudieran tener un mínimo de seguridad para la salud con el que empezar su actividad". En este sentido, hizo alusión a las máscaras de protección y pantallas de acetato, "y algo muy importante a destacar como ha sido el trabajo realizado para todos ustedes, por un equipo de personas que desde la CEC y desde la AEChiclana han estado trabajando para que tuvieran información de primera mano y en tiempo real sobre cómo interpretar las más de 240 normas y sus correcciones".

"Y todo esto -prosigue- para que tengamos como resultado, un escenario un tanto incierto y muy preocupante, en el que no sabemos todavía cuál va ser el horizonte con los ERTEs, ERTEs que algunos de nuestros trabajadores hasta hace unos días, no habían cobrado aún, donde hace 10 días había empresarios que no habían podido cobrar el ICO firmado en abril, y en donde, además, hay quien está metiendo el dedo en la llaga a cuenta del teletrabajo, tanto a nivel político como a nivel sindical, y ya estamos viendo como se está exigiendo que se mantenga el plus de transporte aunque no se asista al trabajo físicamente, ose exige el uniforme sin la asistencia física, que se pague el equipamiento informático al trabajador o se abone la conexión de internet".

En el siguiente punto del orden del día Antonio Fernández, como secretario general de la asociación empresarial, realizó una exposición acerca del contenido de las acciones del año 2019. "Yo quiero centrarme y aprovechar lo que nos queda de este 2020 y poner todo de nuestra parte para salvar los datos económicos y que el principio de 2021 sea más proclive a que nuestras empresas puedan trabajar para crear empleo, para crear riqueza y para contribuir al desarrollo de Chiclana".En esta línea, manifestó que el turismo "tiene que seguir siendo la bandera de nuestra industria. Queremos que siga siendo lo que hoy es gracias al esfuerzo de no poca gente, me sumo al apoyo de nuestra industria turística, porque a día de hoy es la principal generadora de nuestra economía y son muchos los sectoresque paralelamente al turismo están creciendo y se están fortaleciendo como su industria auxiliar".

También se refirió a la importancia del sector agroalimentario y el industrial en general, aprovechando la ocasión para enviar en nombre de los empresarios "nuestro cariño y pronta recuperación a Manuel Segundo de Enma Decoración" cuyas instalaciones han sido totalmente calcinadas a causa de un devastador incendio. Finalizó diciendo que "se acercan tiempos complicados en los que vamos a tener que tomardecisiones distintas de las acostumbradas, pero esto siempre ha caracterizado al empresariado: asumir riesgos y tirar para adelante en contra de cualquier temporal".