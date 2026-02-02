Elena Arzak, protagonista confirmada en el X Foro Provincial de Turismo y IV Salón del Vino y la Gastronomía de Chiclana

Elena Arzak, una de las chefs más destacadas e influyentes de la gastronomía contemporánea, estará presente en el X Foro Provincial de Turismo y Cuarto Salón del Vino y la Gastronomía, un evento consolidado que reunirá a algunos de los más importantes chefs, enólogos, sumilleres y expertos en turismo del país.

Nacida en San Sebastián en 1969, Elena Arzak representa la cuarta generación de la familia al frente del legendario Restaurante Arzak, un templo de la nueva cocina vasca que combina tradición, innovación y creatividad en cada servicio. Desde muy joven se formó en la Escuela de Hostelería de Lucerna (Suiza) y completó su aprendizaje en algunas de las cocinas europeas más emblemáticas, como La Maison Troisgros, Le Louis XV, Le Gavroche o elBulli, experiencias que influyeron profundamente en su visión culinaria.

Bajo su liderazgo y junto a su padre Juan Mari Arzak, el restaurante Arzak ha mantenido tres estrellas Michelin de manera ininterrumpida desde 1989, situándose entre los proyectos gastronómicos más longevos y respetados del mundo. Además, en 2012 fue reconocida como Mejor Chef Femenina del Mundo por los premios Veuve Clicquot/World’s 50 Best Restaurants, un galardón que simboliza su influencia global y compromiso con la excelencia en la gastronomía.

La participación de Elena Arzak en este foro refuerza la dimensión estratégica de la gastronomía como motor del desarrollo turístico y cultural, aportando una mirada experta sobre la innovación culinaria, la gestión del talento y el papel del producto local en la construcción de experiencias turísticas de alto valor.

El programa del X Foro Provincial de Turismo y Cuarto Salón del Vino y la Gastronomía contará con la participación de destacados referentes nacionales del ámbito turístico,gastronómico y enológico, que abordarán los principales desafíos y oportunidades del sector desde una perspectiva profesional y especializada. Entre los protagonistas confirmados se encuentran Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía; Rafa Zafra, chef con dos estrellas Michelin y referente absoluto del producto del mar; y Albert Adrià, reconocido como Mejor Chef de Europa 2026.

El foro reunirá también a voces clave del sector turístico y del vino como Carlos Garrido de la Cierva, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes; Luis Baselga, Sommelier Award 2026 de la Guía Michelin; Mónica Rosón, una de las grandes comunicadoras del vino a nivel internacional; y Mario Sandoval, figura fundamental de la gastronomía española contemporánea.

Completan el elenco Cristina Navarro, sumiller de Aponiente (tres estrellas Michelin); Rafael Bellido, presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres; Carlos Gil, especialista en fiscalidad inteligente aplicada a empresas turísticas; Adrián Gómez Sola, director de Innovación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de Andalucía; y Miriam Carrión, gerente y directora técnica del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz.

No es solo un cartel “de nombres”: el valor del foro está en que cada ponente participa desde su especialidad real, generando un debate transversal entre gastronomía, vino, gestión turística, innovación y política pública. Eso es lo que justifica su consolidación tras diez ediciones y lo diferencia de otros encuentros más declarativos que productivos.