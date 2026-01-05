Chiclana será sede del X Foro Provincial de Turismo los días 9 y 10 de marzo

Chiclana volverá a situarse en el centro del debate turístico de la provincia de Cádiz con la celebración del Foro Provincial de Turismo, que alcanzará su décima edición los días 9 y 10 de marzo, en el Hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, coincidiendo con el IV Salón del Vino y la Gastronomía. Durante dos jornadas, la ciudad se convertirá, de nuevo, en el gran punto de encuentro del sector turístico y hostelero gaditano.

El Foro será inaugurado por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en una edición marcada por la innovación, la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial al turismo, con especial protagonismo del programa Andalucía Nexus.

La cita llega tras el éxito histórico de la anterior edición, que marcó cifras récord. En la novena edición del Foro Provincial de Turismo se registraron más de 1.000 profesionales acreditados, mientras que el Salón del Vino y la Gastronomía superó las 2.500 visitas de profesionales, consolidándose como uno de los espacios gastronómicos más relevantes del calendario sectorial andaluz.

Desde la organización se subraya que estos datos confirman la madurez del evento: “El Foro Provincial de Turismo se ha consolidado como el gran espacio de encuentro, reflexión y conexión del sector turístico y hostelero de la provincia de Cádiz. Los datos de participación del año pasado demuestran que el sector necesitaba un foro estable, ambicioso y con vocación de futuro”, señala Cecilia Olaya, responsable de este evento.

Uno de sus grandes atractivos volverá a ser el alto nivel gastronómico del Salón del Vino y la Gastronomía, que en ediciones anteriores ha contado con la participación de referentes internacionales de la cocina, como Ángel León, Joan Roca, Andoni Luis Aduriz, Francis Paniego, Paco Roncero, Nino Redruello o Pitu Roca, entre otros muchos profesionales de primer nivel.

“El Foro y el Salón del Vino y la Gastronomía se han convertido en una auténtica concentración de talento. Por aquí han pasado algunas de las mayores estrellas Michelin del país, y este año volveremos a reunir a grandes nombres de la cocina y del sector para seguir posicionando la gastronomía como uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia”, apuntan desde la organización.

La digitalización y la inteligencia artificial aplicada al turismo tendrán un papel protagonista, con la presentación oficial en la provincia de Cádiz del programa Andalucía Nexus, a cargo del Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.

Andalucía Nexus representa una de las apuestas estratégicas más ambiciosas de la administración andaluza en materia turística, al situar el uso de datos avanzados e inteligencia artificial en el centro de la toma de decisiones del sector. Se trata de una herramienta diseñada para analizar, prever y anticipar los flujos turísticos, permitiendo a destinos, administraciones y empresas conocer con mayor precisión la demanda, la estacionalidad y el comportamiento de los visitantes.

La presentación de este programa supondrá su puesta de largo en la provincia de Cádiz, convirtiendo a Chiclana en el primer escenario gaditano donde se expondrán de forma detallada los objetivos y el alcance de Nexus. A través de esta plataforma, Andalucía podrá cruzar información procedente de ámbitos como la movilidad, la ocupación turística, el consumo, los eventos o la climatología, generando modelos predictivos que faciliten una planificación más eficiente y sostenible de los destinos.

El programa Nexus permitirá, además, optimizar recursos públicos y privados, mejorar la experiencia del visitante y reducir los impactos derivados de la concentración turística, avanzando hacia un modelo basado en la anticipación y la gestión inteligente del destino.

Con su presentación, “el Foro refuerza su papel como plataforma clave para trasladar al territorio las grandes estrategias turísticas de Andalucía, situando a Cádiz y a Chiclana en el centro del debate sobre el turismo del futuro y la transformación digital del sector”, señalan desde la entidad organizadora.