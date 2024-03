Los ecologistas aseguran que en Chiclana los notarios “vulneran gravemente la Ley de Suelo andaluza”

Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana asegura en una nota de prensa que los notarios de la ciudad están vulnerando gravemente la Ley de Suelo de Andalucía, a la vez que señala que “están actuando irresponsablemente”.

En concreto, según la asociación, las recientes declaraciones del concejal de Urbanismo, Rodolfo Pérez y la primera teniente de Alcalde, Ana González, en las que acusaban a estos de estar incumpliendo los artículos 20 y 91 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), “que expresan claramente que no podrán autorizarse o inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia, son rigurosamente ciertas”, a la vez que piensa que “han sido realmente llamativas”.

En su opinión, “no creemos que haya muchas personas informadas que, a la vista de lo que generalizadamente está sucediendo en el Suelo Rústico del municipio, duden de la certeza de esa incriminación”.

Además, añade, “teniendo en cuenta la cualificación de estos profesionales y del vasto conocimiento que tienen de la normativa urbanística, es difícil sostener que cuando ellos autorizan escrituras de división de fincas rústicas desconozcan que el 99% de ellas sean parcelaciones ilegales mayoritariamente destinadas a usos residenciales propios del suelo urbano. De nada sirven todas las advertencias que formulen y las declaraciones de voluntad que hagan los proindivisarios. Son nítidamente parcelaciones ilegales que contravienen la Ley del Suelo andaluza, que en 2021 promovió el gobierno del Partido Popular”.

Para Toniza, el “modus operandi suele ser propio de una operación que pudiera tildarse de descaradamente fraudulenta". Y explica: “En el mismo acto, el mismo día, ante el mismo notario, el propietario de la finca vende a una sociedad y, a continuación, ésta vende participaciones indivisas de la finca a 5, 10, 20, 30 o más personas. Como jocosamente suelen describir: los notarios no ven ningún indicio de que pudiera tratarse de una parcelación ilegal. Lo ven como algo normal. Es como si pensaran que esos treinta proindivisarios compran una finca que no podrán parcelar, que cada uno de ellos podrá disfrutar de toda ella íntegramente y no de una sola porción y que, en fin, creen que esos treinta desconocidos entre sí formarán una comunidad para sembrar patatas en un terreno de secano”.

Asimismo, la entidad medioambiental sostiene que “el daño que irresponsablemente los cuatro notarios están haciendo a las generaciones futuras de Chiclana es descomunal”, a la vez que aseguran que “solo con cotejar las cifras de autorizaciones de escrituras de parcelaciones efectuadas en el año 2023 se puede intuir que no hay ni un solo caso similar en todo el Estado español. Si alguien se tomara la molestia de preguntar a notarios de Álava, de Albacete, de Teruel, de Ávila, de Lugo... descubriría que si les propusieran hacer una de estas operaciones que hacen los fedatarios públicos de la localidad les dirían que, aun con normativa autonómica distinta, son abiertamente ilegales. No autorizarían esas escrituras, salvo que los compradores acreditasen el correspondiente título administrativo que permitiese la parcelación”.

Por otro lado, Toniza considera que la actuación de los notarios no exime al Equipo de Gobierno municipal (PSOE e IU) “de la enorme responsabilidad que tiene en este monumental desaguisado”, y agregan que “las parcelaciones y el nuevo tipo de viviendas (contenedores de carga, autocaravanas, casitas de madera y otros materiales...), que proliferan por nuestro pueblo y hasta cierto punto lo están degradando, son fruto, en gran medida, de su voluntad política".

Además, declara que duda “de que las excusas que ha ofrecido el concejal de Urbanismo se las crean incluso sus compañeros de bancada. Decir de boquilla todo lo que hacen para, en términos prácticos, no hacer sustancialmente casi nada eficaz es un discurso que ya no tiene el mínimo recorrido”.

También apunta que “ellos son los máximos responsables de lo que está sucediendo, son los que han decidido no poner los medios materiales y humanos precisos para, cuando menos, parar una pequeña parte de la ingente cantidad de parcelaciones que se están llevando a cabo”.

Por otro lado, Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana anuncia que mañana, en el Consejo Local de Urbanismo, se planteará, a propuesta suya, “por enésima vez, este tema: el cáncer territorial que está asolando Chiclana”.

Finalmente, afirma que “es indudable que soluciones ha habido y hay. Hasta hoy, si nos remitimos a los hechos, es evidente que ha habido escasa voluntad política. Y sin esta es imposible la indispensable cooperación entre los notarios, los registradores de la propiedad, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la ciudadanía para, pensando en las generaciones futuras de chiclaneros, poner fin a esta pesadilla”.