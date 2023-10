El Ayuntamiento de Chiclana presenta el Avance del Plan de Ordenación Urbana

Numerosas personas se congregaron ayer en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal para asistir a la presentación pública del Avance Plan de Ordenación Urbana de Chiclana (POU), en un acto que corrió a cargo del alcalde de la ciudad, José María Román, el concejal de Urbanismo, Rodolfo Pérez, y responsables del equipo redactor – la empresa Territorio y Ciudad-, que también se encargó de solventar las diversas dudas que surgieron al respecto.

Tras recordar los dos planes anteriores anulados, José María Román basó buena parte de su intervención en explicar las diferencias entre el documento que se presentaba: el POU, que contempla los suelos urbanos de las Normas Subsidiarias y los suelos urbanos desarrollados durante el periodo de gestión del planeamiento, así como los suelos contiguos y también con carácter de suelo urbano, y el PGOM (Plan General de Ordenación Municipal), que se refiere a los suelos de futuro desarrollo, un tema que quizás será “de mayor complejidad y controversia”, apuntó el alcalde.

La idea de tener estos dos documentos, explicó José María Román, fue consecuencia de una propuesta de la Junta de Andalucía que, “en el contexto de la ciudad de Chiclana, entendía que los suelos urbanos no consolidados no deberían tener la consideración, a efectos urbanísticos, de urbanos y sí permanecer como rústico, lo que no quiere decir que en el futuro PGOM no se tenga esa opción”. De tal forma que, indicó, “hay un marco para los suelos rústicos y otro marco para los suelos urbanos”.

Por otro lado, anunció que se tiene el compromiso de la Junta de Andalucía para que el POU esté aprobado antes del verano. Y concluyó diciendo que es el “documento que nos conviene como ciudad, es el de la ciudad consolidada”. Y lo calificó del “más suave, benévolo, productivo y sostenible, para seguir generando el modelo de ciudad que es Chiclana”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo recordó las diferentes nulidades de los planes urbanísticos que ha sufrido el municipio y las consecuentes situaciones jurídicas que ha atravesado. También hizo un llamamiento a la participación en la fase de consulta pública previa a la aprobación provisional, un periodo que finalizará el próximo 23 de octubre.

En este mismo sentido, se manifestó el técnico de Territorio y Ciudad, José Antonio Lobato, quien, además de aplaudir la alta afluencia de participación a lo largo de la redacción del POU, solicitó que esta fuera mayor durante este periodo de sugerencias.

Lobato también indicó que, tal y como señala la LISTA, “debemos ver este, más que como un documento, como una herramienta y más en la fase que nos encontramos”. Y detallo los distintos planos que componen la documentación incluida en la web.

Una vez finalizada las explicaciones, se dio paso al turno de preguntas, muchas de ellas referentes al PGOM que, según anunciaron los técnicos de Territorio y Ciudad, se presentará en breve.

Una de las intervenciones más aplaudidas fue la del presidente de Toniza-Ecologistas en Acción, David Moreno, quien, tras alabar la participación en el POU, solicitó una ampliación del plazo de alegaciones y talleres de formación a la ciudadanía. A la vez que pidió una mayor protección de la masa boscosa de Chiclana, especialmente de Sancti Petri y el Coto San José.

Por otro lado, cabe destacar que entre el público asistente se encontraban, además de una nutrida representación de la corporación municipal, el presidente de la Asociación de Empresas Chiclaneras, Antonio Junquera; el también presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canú, y miembros de asociaciones vecinales, medioambientales, promotores, constructores y arquitectos de la ciudad, entre muchos otros.

Por último, es importante apuntar que la ciudadanía puede consultar el borrador de este plan en la página web municipal, en la propia Delegación de Urbanismo o en el Portal de Transparencia del Consistorio. Por su parte, las sugerencias pueden presentarse a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento, así como a través de su Ventanilla Virtual. Además, aunque la consulta pública se abrió el pasado 23 de septiembre, esta también incluirá todas aquellas aportaciones recibidas en meses anteriores, “por lo que no es necesario volver a presentarlas”, declaró en su momento el edil de Urbanismo.