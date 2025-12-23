Chiclana: Entregados los premios del certamen de poesía de Tertulia Literaria ‘El Atril’

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió recientemente el acto de entrega de premios del certamen de poesía de Tertulia Literaria ‘El Atril’. Un acto que estuvo amenizado por Juan José Sevilla y Pilar Rodríguez Cotorruelo, en el que también estuvieron presente la primera teniente de alcalde, Ana González, y en el que se leyeron los poemas ganadores.

Así pues, el primer premio fue para el poema ‘Cuando el verbo se hizo guerra’, de Enrique Rojas Guzmán, mientras que ‘Lavandería’, de Zúh Malheur, fue segundo. Además, ‘El frío de lo prohibido’, de Manuel Saborido, obtuvo el tercer premio y el mejor local fue ‘Mi viejo amigo’, de Kaleta.

José María Román destacó la importancia de este tipo de iniciativas, porque “va en consonancia con la línea editorial del propósito de la ciudad, que es la de evolucionar y avanzar, teniendo una localidad cada vez más cuidada, mimada y bonita”.

Carlos Ambrosi fue el encargado de dar a conocer los poemas premiados y sus autores, tras el fallo del jurado.