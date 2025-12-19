El colectivo EQartis protagoniza la exposición ‘Viajando por la pintura' en el Museo de Chiclana

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, inauguró hoy la exposición ‘Viajando por la pintura’, del colectivo de artes plásticas EQartis, que coordina Eduardo Martínez, una muestra que puede visitarse en el Museo de Chiclana hasta el 28 de febrero.

Aborda el papel de la copia como herramienta de aprendizaje, a través de reproducciones que abarcan desde las primeras obras de la historia del arte hasta las más modernas, en un intento de mostrar cómo los legados artísticos moldean o conforman nuestra identidad cultural actual.

Varias exposiciones -como ‘Del Greco a Picasso’, ‘Ellas pintan’ o ‘Sopirocallaasso’- preceden a esta entrega, que recorre la Historia de la Pintura a través de los siglos.

La amplísima muestra de trabajos ocupa tres salas expositivas del museo, así como las dos con que para exposiciones cuenta la Casa de Cultura, sumando un total de más de 150 pinturas a las que, además, se suman otras obras complementarias (relieve, escultura, repujado, grabado,…) y materiales utilizados en la realización de las piezas que se exponen.

“Cada dos años tenemos aquí la presencia de EQartis, que expone las obras de los alumnos de Eduardo Martínez”, declaró Susana Rivas, quien agregó que “este año tenemos una muestra muy amplia, que repasa toda la Historia de la Pintura. Finalmente, animó a la ciudadanía a visitarla.

Por su parte, Eduardo Martínez agradeció al Ayuntamiento de Chiclana “poder contar con este espacio para exponer las obras de los alumnos, que afrontan con mucha ilusión esta muestra. Ellos me aportan más que lo que yo pueda aportarles, para terminar diciendo que “la exposición hace un guiño a esa revisión sobre el pasado, que nos permite conocernos y poder situarnos en el momento en el que estamos”.