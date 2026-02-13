El Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha el Programa de Empleo y Formación sobre Actividades de Gestión Administrativa

El Ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha el Programa de Empleo y Formación sobre Actividades de Gestión Administrativa. Así lo anunció recientemente la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, que también especificó que podrán acceder a esta iniciativa las personas mayores de 45 años, que estén desempleadas, sean demandantes de empleo y que tengan alguna titulación de las exigidas para este certificado de profesionalidad.

Se trata de un nivel de cualificación 2, que constará de 1.920 horas, que se desarrollarán a lo largo de 12 meses, con salario establecido por convenio, dando comienzo en el mes de abril. Es una formación destinada a 15 alumnos. Las personas interesadas deberán actualizar la demanda de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, incluyendo el código 370 y la ocupación correspondiente al programa a desarrollar que es el de Actividades de Gestión Administrativa.

Manuela Pérez explicó que quienes tomen parte en este programa estarán formándose y trabajando al mismo tiempo. El Servicio Andaluz de Empleo será el que realice la selección. “La Delegación de Personal solicitará 45 candidatos, que deberán realizar una prueba de Lengua Española y Matemáticas, sirviendo esta para realizar la elección final”, detalló

Además, reseñó que se trata de “una oportunidad real para que los desempleados puedan reincorporarse al mundo laboral y adquirir conocimientos y experiencia”. Y añadió que “seguimos apostando por la cualificación y por la puesta en marcha de políticas de empleo reales, dirigidas a personas vulnerables, como es el caso de las personas mayores de 45 años. Esta iniciativa mejorará la empleabilidad y contribuirá al desarrollo económico y social de la ciudad”.

Es importante destacar que, por Resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, se ha concedido al Ayuntamiento de Chiclana este proyecto, subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, cuya financiación proviene en su totalidad de fondos de la Administración General del Estado.