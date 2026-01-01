Siete jóvenes del programa Activa-T trabajarán durante seis meses en el Ayuntamiento de Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana contratará a siete trabajadores durante seis meses con cargo al Programa Activa-T Joven, que pone en marcha la Junta de Andalucía. Una iniciativa destinada a promover la inserción laboral de jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años inscritos como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

En este sentido, el proyecto tiene un presupuesto de 166.520,77 euros, de los que la Junta de Andalucía ha concedido una subvención de 86.400 euros (51,8 por ciento), mientras que el Ayuntamiento de Chiclana aporta 80.120,77 euros (48,2 por ciento).

Así pues, a través de este programa Activa-T Joven, el Ayuntamiento de Chiclana podrá contar durante un plazo de seis meses a jornada completa de un jardinero, un ingeniero técnico Forestal y del Medio Natural, cuatro peones forestales y un técnico de Información Turística.

De esta forma, todas las personas que participen en el proceso serán seleccionadas directamente por el SAE, en base a la adecuación del perfil solicitado por el Ayuntamiento para cada puesto ofertado. En este sentido, en las próximas semanas se solicitarán los perfiles al SAE.

“En los próximos meses podremos contar con siete nuevos trabajadores jóvenes durante seis meses para diferentes funciones dentro del Ayuntamiento, fundamentalmente relacionadas con la mejora del medio natural, además de un técnico en la Delegación de Turismo”, expresa la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, quien agradece a la Junta de Andalucía su aportación, “que ha sido complementada en casi un 50 por ciento por este Ayuntamiento”.