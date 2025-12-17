El Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha siete itinerarios formativos destinados a 84 personas

El Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha el proyecto Empleo Cerca, que pretende mejorar el acceso al mercado laboral de personas demandantes de empleo, a través de acciones de orientación, formación e inserción laboral. Así lo anunció la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, quien detalló que “se llevarán a cabo siete itinerarios, que permiten mejorar el acceso al empleo y el desarrollo de medidas de activación de los demandantes, llevando a cabo actuaciones interrelacionadas que buscan mejorar la situación de estas personas”.

En este sentido, la iniciativa se desarrolla de la mano del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) del periodo de programación 2021-2027.

Los itinerarios son Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, con 343 horas; Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos, con 433 horas; Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, con 493 horas; Repostería, con 553 horas; Operaciones Básicas de Catering, con 303 horas; Actividades de Gestión Administrativa, con 933 horas; y Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, con 483 horas.

Manuela Pérez destacó que, con este proyecto, “ponemos sobre la mesa el compromiso y la apuesta continua por iniciativas que mejoren la empleabilidad de la ciudadanía y faciliten el acceso al mercado laboral a las personas en situación de desempleo”. Además, especificó que estos cursos se adaptan a cada territorio “y en Chiclana tenemos en cuenta la demanda por parte de los sectores económicos”.

Por otro lado, los colectivos destinatarios son personas desempleadas de larga duración, mujeres, personas mayores de 45 años, personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, nacionales de terceros países, participantes de origen extranjero, participantes pertenecientes a minorías y otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, situación de riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación.

Hay que resaltar que las solicitudes se presentarán online por la Sede Electrónica del IEDT en un plazo de 20 días hábiles una vez publicado en el BOP. Asimismo, indicar que la ayuda económica (beca de formación) que recibirá cada persona participante asciende a 13,45 euros brutos por día lectivo, con retención del IRPF. Para ello, deben cumplir los requisitos de asistencia mínima del 75 por ciento de horas totales del itinerario, superación de las pruebas y obtención del diploma, participación en todas las fases (transversal, complementaria, prácticas y tutorías), no superar el 75 por ciento del IPREM mensual al inicio del itinerario y estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social. Las personas interesadas podrán inscribirse en este enlace https://www.dipucadiz.es/iedt/empleocerca.