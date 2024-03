Ayuntamiento de Chiclana, Club Náutico y Caño Chanarro se oponen al proyecto de ampliación del puerto de Sancti Petri

El Ayuntamiento Chiclana, el Club Náutico Sancti Petri y la Asociación de Pescadores Caño Chanarro han mostrado su disconformidad con el proyecto de ampliación del puerto de Sancti Petri, concretamente del muelle de poniente y una nueva infraestructura de varada, que pretende ejecutar la Agencia de Pública de Puertos de Andalucía (APPA). Así lo han anunciado la primera teniente de alcalde, Ana González; el presidente del Club Náutico, Manuel Herrero, y los representantes de Caño Chanarro, Kiko Pereira y Miguel Guijo.

En este sentido, la delegada ha recordado que “ya hemos mostrado desde Ayuntamiento nuestra disconformidad con este proyecto, porque nos parece una aberración medioambiental. En principio se nos trasladó por el artículo 13 de ejecución de obras en el puerto, un proyecto que es, prácticamente, el mismo que ahora se nos traslada y al que ya mostramos nuestra disconformidad y trasladamos los informes desfavorables. Ahora, y en base a un trámite de audiencia dentro de la autorización ambiental unificada que hace la Junta de Andalucía, hemos vuelto a mostrar nuestra disconformidad al mismo proyecto que en aquel momento se presentó”.

“Este proyecto consiste en rellenar de hormigón desde la rampa de bajada hasta la bella esquina, por lo que la playita que allí hay ahora mismo desaparecería y se convertiría en una plataforma de hormigón”, ha explicado Ana González, destacando que, “desde el punto de vista medioambiental nos parece una auténtica aberración que se haga esto en la desembocadura del caño de Sancti Petri. Además, este Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, lo que ha manifestado es la posibilidad de desarrollar los convenios necesarios para este espacio de cara a hacer uso de terrenos en el poblado”.

En este sentido, hay que recordar que el poblado es una concesión administrativa que tiene el Ayuntamiento de Chiclana “y, por tanto, si necesitan ampliar las instalaciones de APPA en sus usos, que se hagan los convenios necesarios para que esta infraestructura se haga en tierra firme y no en la playa”, ha reseñado la delegada, incidiendo en que “este proyecto ni ambiental ni económicamente son rentables, mucho menos en este discurso de la economía azul que hace la Junta de Andalucía. No hay correlación alguna con una medida medioambiental positiva”.

Por su parte, Manuel Herrero ha resaltado que “conocíamos este asunto desde hace mucho tiempo y hemos tenido la oportunidad de expresarnos nuestra disconformidad a la APPA”. “Ahora mismo el caño sigue teniendo muchos problemas que no se solventan, así como cuestiones como los sondeos y ordenar el tráfico en el caño en las que todas las asociaciones y administraciones nos hemos puesto de acuerdo”, ha incidido.

“Sin embargo, ahora vienen con un proyecto que no tiene nada ver con lo acordado, además de ser un despilfarro total e incluye una cuestión fuera de la norma, que es ocupar 5.000 metros cuadrados de playa, la única existente en el poblado, para apenas 70 barcos, mientras que nosotros tenemos 300 barcos y apenas 6.000 metros. Por eso pedimos que, por Ley, las administraciones se pongan de acuerdo para que pueda tener un espacio en tierra que soporte esos sondeos”, ha expresado el presidente del Club Náutico Sancti Petri, quien ha añadido que “no tiene sentido que, con todo el espacio existente en el poblado, la APPA coja un trozo de playa y haga un ataque medioambiental, cuando lo que se debe hacer es precisamente rebajar ese impacto ambiental”.

“Hay que darle salida a lo que hay allí en cuanto a los atraques”, ha incidido Herrero, quien ha recordado que “Sancti Petri cuenta con más empresas náuticas que en el resto de la provincia de Cádiz y resulta que la APPA no se acuerda de este trozo, salvo para hacer esto, que es casi una burla”.

Además, Kiko Pereira ha señalado que “no estamos de acuerdo con el proyecto, porque ya tenemos muchos problemas por lo amplia que es nuestra dotación de embarcaciones. No tenemos sitio dónde colocarlas y no nos permiten ampliar nuestra zona de fondeo. Pretenden que nos desplacemos al caño del Alcornocal, porque lo que quieren es quitarnos de en medio. Por ello, no estamos de acuerdo con este proyecto”.