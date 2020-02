Hita apuesta por el diálogo y la unidad para devolver la estabilidad al PP

Tras dos meses marcados por unas circunstancias internas que han propiciado importantes cambios y reajustes en el Partido Popular de Chiclana, con la dimisión de su anterior presidente local y portavoz del grupo municipal, Andrés Núñez, tras la denuncia presentada contra él por presuntos malos tratos que finalmente archivó la Guardia Civil, y la posterior dimisión de la que era en ese momento número dos del partido en el grupo municipal, Ana Belén Panés, la formación popular comienza a retomar el pulso a su propia hoja de ruta, una transición marcada por la rapidez y la ausencia de nuevos contratiempos que provocaran aún más problemas en una coyuntura ya de por sí delicada.

Dicha situación ha traído consigo importantes cambios y transformaciones en el seno del partido, teniendo en la persona de Ascensión Hita, una de las más veteranas de la actual ejecutiva, a la encargada de tomar el timón de un barco por el que pocos apostaban hace tan sólo unas semanas.

De esta forma, tras serle propuesto por parte de la dirección provincial del partido, en la persona de Ana Mestre, que se presentara para ser elegida nueva presidenta local, y una vez consultadas la ejecutiva y la asamblea, Hita ha pasado a ser la encargada de liderar el nuevo proyecto de los populares en Chiclana, una situación que, “lejos de verla como un problema por los motivos que me han llevado a ello y por los contratiempos por los que hemos pasado, la veo como una oportunidad tanto para el partido como para mí a nivel personal”, asegura la nueva responsable local y portavoz del grupo municipal del PP.

En este proceso, Hita afirma haber contado con el apoyo y la confianza de los miembros de la ejecutiva y de los afiliados, “un aval sin el que no me hubiera hecho cargo de esta responsabilidad”, sostiene. Asimismo, se muestra sorprendida y a la vez satisfecha por la rapidez y la naturalidad con la que se ha llevado a cabo todo el proceso, “algo que ha venido facilitado sin duda por la predisposición de todos los que formamos parte del PP a arrimar el hombro en un momento difícil como este y unirnos más si cabe para hacer piña frente a las adversidades”. “Noto a la gente más unida y con más ganas de trabajar que nunca, por eso estoy convencida de que este proyecto va a llegar a buen puerto”, afirma confiada, al tiempo que destaca el regreso de gente que se había distanciado del partido y el apoyo que, según afirma, “me ofrecen tanto compañeros como militantes”. “Creo que la gente tenía ganas de que fuera una mujer la que se hiciera cargo del partido, algo que también me trasladan y que me da confianza”.

Con vistas al futuro, Hita insiste en que lo que ahora se le presenta no es un conflicto al que hacer frente, “sino la oportunidad de trabajar con los criterios y de la forma en la que siempre he creído, que no es otra que dar la palabra a todos los integrantes el partido y hacer del PP una formación participativa y cercana, tanto con los militantes como con los simpatizantes en general, a través de los comités ejecutivos, asambleas o convivencias”.

Asimismo, de cara al exterior, la nueva presidenta local del PP se propone hacer una oposición “más constructiva, porque la gente está harta de vernos discutir a los políticos y lo que quiere es que encontremos soluciones a sus problemas, por eso estaremos siempre del lado de las ideas y proyectos que sean buenos para la ciudad”, afirma. “Hasta ahora había sido la número dos o tres del partido, nunca la cabeza visible, algo de lo que soy consciente y que me lleva a plantearme afrontar esta nueva etapa con otro talante y más diplomacia”, explica Hita, quien no ve en la juventud e inexperiencia de muchos de los miembros de su grupo municipal un contratiempo sino una forma de trabajar en lo que debe ser el partido en los próximos años, “de la mano también de los más veteranos”, apunta.

En cuanto a sus opciones de ser la próxima candidata del PP en las municipales, la portavoz de los populares prefiere pensar en el presente, aunque no descarta esa posibilidad si llegado el momento se planteara la opción, “pero, en cualquier caso, eso no lo decido yo, sino que será el partido el que sabrá lo mejor para todos dentro de tres años”, concluye.