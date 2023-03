El alcalde reivindica “la lucha de las mujeres por la igualdad, pese a las voces que tratan de romper el feminismo”

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió el Consejo Local Extraordinario de las Mujeres con motivo del 8M. Un Consejo en el que la delegada de Mujer, Susana Rivas, leyó el manifiesto aprobado en el último Pleno Ordinario del mes de febrero, mientras que los distintos grupos municipales y colectivos de mujeres de Chiclana procedieron a la lectura de manifiestos elaborados por sus integrantes.

“Estamos en un Consejo de las Mujeres muy importante, ante las dificultades para poder trasladar los mensajes feministas desde una presión que cada vez nos asfixia más. Por ello, os quería felicitar por el programa de actividades que habéis elaborado y que tuvo un magnífico comienzo con el nombramiento de la calle Almudena Grandes, que no solo es conocida por su faceta de escritora, sino también por sus continuas declaraciones a favor del feminismo”, expresó José María Román, quien recordó las palabras de Almudena Grandes y que aparece en la señalética de la calle en su nombre “las mujeres no aspiramos a ser más iguales, sino a ser absolutamente iguales”.

Asimismo, el regidor chiclanero recordó el lema de Naciones Unidas con motivo del 8M que dice ‘Por un modelo digital inclusivo. Innovación y tecnologías para la igualdad de género’. “Pero no podemos olvidar que no hay igualdad ni libertad si no hay igualdad económica, porque de lo contrario estaríamos perdidos”, reivindicó José María Román, quien recordó sus palabras en el discurso institucional del 28 de febrero, Día de Andalucía, donde se reconoció con la Insignia de Oro de Sancti Petri a dos mujeres como Carmen Blanco e Isabel Oliva. “Aquel día trasladaba que, desde las políticas que se deben hacer en Andalucía, es muy importante, y nunca debemos de olvidar, las políticas de igualdad, las políticas de reconocimiento a las mujeres en la lucha continua por salir de ese patriarcado que persiste como una estructura ancestral de todo el modelo de vida de la humanidad”.

“Tal y como dice Carmen Calvo, estamos en los inicios de un desmantelamiento milenario y en donde las mujeres fueron excluidas de todos los modelos de Estado por ser mujeres. Además, la identidad de las mujeres siempre fue definida desde fuera de vosotras mismas y moldeadas en relación a las necesidades de identidad de los varones”, comentó el alcalde, quien concluyó añadiendo que “no se puede obviar esa lucha de tantas asociaciones de mujeres para conseguir los objetivos de igualdad, pese a que hay muchas voces que tratan de romper el movimiento feminista. Por ello no se puede dar ni un paso atrás con todo lo conseguido”.