El alcalde de Chiclana: “Estamos satisfechos y orgullosos porque ha sido una gran Navidad”

“Estamos alegres, felices, contentos, satisfechos y orgullosos, porque ha sido una gran Navidad”. Así de contundente empezó su comparecencia ante los medios de comunicación el alcalde de Chiclana, José María Román, para realizar el balance de la recién finalizada Navidad. Una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los representantes de la Asociación de Reyes Magos, Juan Jesús Sánchez y Juani Verdugo; por las representantes de la Plataforma Vive Chiclana, Ana Mota y Ana Ruiz, y por los delegados de Fiestas y Fomento, José Alberto Cruz y Pepa Vela.

“La Navidad se hace entre muchas personas y si no fuese por todas esas personas, por la Asociación de Reyes Magos, por la Plataforma Vive Chiclana, por los hosteleros, por las Delegaciones de Fiestas, Obras, Fomento, Cultura, Juventud, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y por todos lo que se ponen a trabajar, esto no saldría adelante. Son muchas las personas que intervienen para que la Navidad salga adelante y funcione”, destacó el alcalde, incidiendo en que “ha sido una gran Navidad y lo hemos visto en las calles. Este balance puede hacerlo cualquier persona, porque desde el primer día hemos visto que todo marchaba”. “Había un reto importante. No era sencillo con la pandemia, hemos estado con cifras altas, pero gracias a la vacunación han sido situaciones leves en su inmensa mayoría”, indicó.

Además, con respecto a la campaña de ‘Ningún Niño sin Juguetes’ José María Román recordó que este año se han manejado cifras por debajo de las que había en 2019, “año en el que se atendieron a 675 menores, en 2020 esta cifra subió debido a la pandemia y fueron 800 y ahora en 2021 se han atendido a 600 niños y niñas. Una cifra en la que también están incluidos menores que antes no se contabilizaban y ahora sí. Esto es un termómetro de cómo va evolucionando la ciudad, dejando ver que cada vez se necesita un esfuerzo menor para la inclusión social de las personas”.

“También en este mes de diciembre y fruto de la actividad económica generada, el desempleo bajó, llegando a números similares a los anteriores a la pandemia, con el matiz de tener 3.000 habitantes más en la ciudad”, explicó el alcalde, haciendo hincapié en ese crecimiento poblacional y crecimiento de la actividad económica, “lo que ha propiciado que haya sido una Navidad que le ha venido muy bien a Chiclana. Todo el mundo tenía muchas ganas de disfrutar y de vivir la Navidad, con ese colofón de la Cabalgata de la Ilusión en la que salió todo perfecto. La Cabalgata fue el final de un conjunto de actividades y eventos que han marchado de forma magnífica. Todo esto es fruto del diálogo, de los convenios con las diferentes entidades, de los acuerdos, de la tarea compartida entre todos, demostrando que cuando es así las cosas salen y funcionan”. Además, José María Román agradeció la labor de todas esas personas “para el entendimiento y para que, por el bien de Chiclana, hiciéramos las cosas como debían hacerse”.

"Hay establecimientos que han incrementado sus ventas este año en más de un 40%”

Por su parte, Juan Jesús Sánchez ha destacado que, “si hoy hay alguien contento y agradecido somos los integrantes de la Asociación de Reyes Magos. Estamos contentos porque todo ha salido bien y estamos agradecidos al Ayuntamiento por tendernos siempre la mano y por estar siempre a nuestra disposición. También quiero agradecer a todos mis compañeros de la asociación el trabajo realizado, porque es un trabajo de grupo, entre todos llevamos la cabalgata adelante, una cabalgata que lució y llegó para alegrar a todos”.

También subrayó que “lo importante ha sido que la campaña ha resultado un éxito, porque el día 6 todos los niños y niñas de Chiclana amanecieron con sus juguetes. Eso es lo más bonito de todo, trabajar para eso. Por ello, todas las personas que han colaborado con nuestra campaña pueden decir que han puesto su granito de arena para que la campaña, un año más, haya sido un éxito. Es por eso que quiero agradecer a todo el pueblo de Chiclana su colaboración y su solidaridad”.

Ana Mota destacó que, desde la Plataforma Vive Chiclana, “corroboramos todo lo dicho hasta ahora, porque la campaña de Navidad en su gran mayoría ha sido perfecta y las ventas han sido increíbles. Desde la plataforma hemos hablado con nuestros socios de diferentes gremios y de diferentes zonas de Chiclana para tener una visión global, y están todos muy contentos por como se ha dado la campaña”. Mota añadió: “Aunque no puedo hablar por todos los compañeros, puedo decir que hay sectores y un gran número de establecimientos que han dicho ya que han incrementado sus ventas este año en más de un 40% con resto al año pasado”.

También quiso agradecer el apoyo del Ayuntamiento, “porque gracias al convenio firmado hemos podido trasladar a la ciudadanía los detalles que con tanto cariño hemos realizado, tanto en el comercio como en la hostelería, y esto ha gustado mucho”, recordando los dos sorteos que se han realizado, “con ese escaparate que dio mucho que hablar, porque ha gustado a todos. Todo esto se ha hecho entre todos, granito a granito. Por todo ello y pese a la pandemia, podemos decir que ha sido un año bastante bueno y positivo y confiamos en que en el próximo siga este auge y continúe el trabajo colectivo, porque cuando vamos todos unidos, todo va hacia delante. Podemos decir que hemos hecho de Chiclana un destino comercial, porque viene gente de otras localidades a comprar aquí, a lo que se suma que los chiclaneros y chiclaneras han respondido también bastante bien. Vamos a seguir trabajando en esta línea, porque creemos que es el camino”.