Simply Red aterriza este sábado en Concert Music Festival

El primer fin de semana de conciertos en Sancti Petri presenta su cara más internacional con la actuación de la mítica banda británica Simply Red. El grupo llega este sábado 5 de agosto (22:30 horas) a Concert Music Festival para deleitar al público con el soul, pop y blues que tanto les caracteriza.

Comenzaron su andadura en 1985 y está liderada por su fundador y el alma de la banda, Mick Hucknall, ayudado por el saxofonista Ian Kirkham desde 1986. Hucknall es el vocalista y principal compositor de Simply Red desde sus inicios hasta la actualidad y en solitario ha realizado dos álbumes con un estilo soul más marcado. Entre sus temas más conocidos están clásicos como Stars, Holding back the eyes, Fairground y Money’s too tight to mention, entre otras canciones que confirman su reputación como una de las mejores bandas en directo en la actualidad.

Después de un 2022 estelar en el que la banda realizó 73 shows ante más de 600.000 personas en toda Europa, Simply Red ha dejado claros signos de que no va a bajar el ritmo. La de Sancti Petri será la última fecha de su gira de verano en España, donde interpretará todos sus grandes éxitos.

La formación actual ha permanecido intacta desde 2003, y la nueva gira está basada en los puntos fuertes de esta fantástica banda. «Quiero que disfruten tocando, que el público se levante y se mueva, y que todos pongan el corazón en ello. Se trata de captar el ritmo», asegura Mick Hucknall.