Resignación y frustración ante el inminente cierre de comercios y la hostelería en Chiclana

Locales comerciales y hosteleros apuran las últimas horas de apertura tras conocerse ayer que Chiclana ha superado la tasa de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, un balance que supone el cierre de la actividad no esencial a partir de las doce de esta noche y que perdurará durante 14 días con la posibilidad de que se prolongue si no se logra bajar la tasa de incidencia durante ese periodo en el municipio.

El ambiente que se respira en la jornada de hoy por las calles de Chiclana es de decepción y resignación ante la medida impuesta por la Junta de Andalucía para intentar frenar la expansión del Covid-19. Para colmo, si la tasa de incidencia de ayer alcanzaba los 1.072 contagios a día de hoy se ha llegado hasta los 1.092. Con este panorama desalentador, los comercios no esenciales y los hosteleros han expresado su desilusión ante lo que les espera y alertan sobre el cierre de muchos establecimientos "después de esto van a quedar muy poquitos negocios", subraya el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu.

El representante del sector hostelero de Chicana incide en que un alto número de bares y restaurantes están alquilados y que 14 días sin generar ingresos conduce irremediablemente a su desaparición. "Otros ya están pensando en prolongar mucho más su cierre porque no pueden estar abriendo y cerrando constantemen conforme a lo que digan las cifras de contagios", redunda.

Canu también hace referencia a otro grave problema en cuanto al mantenimiento de puestos de trabajo en la hostelería. "Es una situación muy complicada, porque algunos decidirán con qué personal quedarse o agarrarse al Erte. Todo esto será muy difícil para muchos". Asimismo, señala que las ventas a domicilio "no es la salvación para los hosteleros. Si que se vende más los fines de semana o días de lluvia a través de este sistema, pero pese a todo es insuficiente para mantenerse".

Además, quiso dejar claro que la hostelería "no es la culpable del aumento de los contagios, mientras que por en las casas se siguen reuniendo muchas personas. Para nosotros es imprescindible la aportación de ayudas por parte de las administraciones para que continuemos adelante". En este sentido se expresó Antonio, responsable de la peña Emilio Oliva en la calle La Vega: "En 30 años que llevo a aquí trabajando no he visto nada igual. Esto es más que una ruina y es fundamental que nos ayuden las administraciones para aguantar el tirón".

Por su lado, Francisco Javier Díaz, representante de la plataforma comercial Vive Chiclana, señala que las medidas que entrarán en vigor con el cierre de la actividad no esencial afectará de lleno al comercio de la ciudad y a la sociedad en general. "Son muy duras, pero está claro que las acataremos con la responsabilidad con la que hemos acatado desde el inicio de las pandemia todas las medidas que se nos han impuesto".

Díaz indica que el nuevo escenario que se presenta durante los próximos 14 días "es muy complicado y muy complejo" para el comercio y la hostelería."Por ello pedimos a todas las administraciones sea local, provincial, regional o nacional un plan real y eficiente para los sectores afectados. Confiemos en que las medidas sean para salvar vidas y reducir los contagios y que más pronto que tarde podamos tener tranquilidad y estabilidad en nuestra vida diaria".

El representante de la plataforma comercial también considera importante resaltar que estamos convencido de que el comercio y la hostelería "no son las causas del aumento del contagio por Covid. No hay nada más que ver las cifras en otros municipios en los cuales ya llevan semanas con confinamiento y los casos no están bajando".