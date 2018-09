Podemos desconfía de los anuncios sobre la almadraba y el centro de salud de Los Gallos

Desde Podemos Chiclana han mostrado la ilusión que les hace la posible finalización de las obras "pero es un sentimiento acompañado de incredulidad", apostilla.

Jorge Guerrero, secretario general de la formación morada en Chiclana, señala que la posición de Podemos está influida por "ser las típicas propuestas del PSOE en época electoral. Buenas propuestas, pero el problema es que luego no van dotadas de recursos o directamente no se desarrollan, ojalá se hiciera".

Sobre la almadraba indican que "para nosotros es fundamental que este tipo de cuestiones se hagan, es la mejor forma de encontrar alternativas al tejido productivo de nuestra localidad que no puede basarse exclusivamente en el turismo, además es una forma de volver a encontrarnos con algo que culturalmente nos representa y debemos cuidarlo".

Por otro lado, espera que el PSOE "desarrolle de verdad la propuesta de la almadraba y no quede como una promesa incumplida más. Es muy fácil dar por hecho algo anunciado para 2021, queremos hechos, como en otras cuestiones esperamos que vaya más allá y que no quede como parte de la campaña electoral, hay que tener mucho cuidado cuando se es gobierno y se prometen ciertas cosas en campaña, porque se entiende que no es una promesa sino un hecho, por ello pedimos un compromiso firme y público por parte del Gobierno de España que confirme lo que dice el alcalde".

Del mismo modo se refirió al centro de salud de Los Gallos sobre el que mostraron su "profunda inseguridad". En este sentido, expresa que esta obra lleva un atraso de más de diez años, "lo cual es una auténtica barbaridad. Nosotros nos hemos manifestado frente a este centro más de una vez para pedir que se finalicen las obras, pero con ello no nos referimos a recibir el edificio, sino a que esté completo, que sea un servicio operativo. Dudamos que eso esté hecho antes de las elecciones. Nos encontramos con que el PSOE fotocopia las propuestas inconclusas de una a otra legislatura y las prorroga eternamente".

También indican que "nos gustaría saber la situación que hay en los sótanos del edificio que es, al fin y al cabo, el lugar en el que se encuentran los principales problemas del edificio".

Finalmente, manifiestan su preocupación en cuanto a que una vez que el centro de salud de los Gallos esté abierto "nos encontremos con que el personal médico ya existente en Chiclana se reparta para ocupar los espacios disponibles. Este equipamiento sanitario tiene sentido si además se contrata personal que sea capaz de desatascar los servicios, algo de lo que dudamos, pero que es nuestra posición. Debemos cuidar los servicios y la sanidad es un elemento fundamental que va de la mano de la educación".