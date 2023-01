Pablo Alborán su suma al cartel del Concert Music Festival de Chiclana 2023

Concert Music Festival ha anunciado a un nuevo artista que formará parte de la edición de 2023, el cantautor malagueño Pablo Alborán, uno de los más aclamados del panorama musical en la actualidad.

Pablo Alborán estará el próximo 9 de agosto en Concert Music Festival 2023 presentando en directo su último álbum de estudio, 'La Cu4rta Hoja', un disco del que el artista ha comentado que “me divierte, me calma, ¡lo respiro y lo canto a todo pulmón! Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay”.

Pablo Alborán, que ya estuvo en Chiclana en 2022, se suma así a un espectacular cartel en el que se han confirmado hasta el momento a Tini (01 de julio), Alejandro Sanz (08 de julio & 03 de agosto), Ludovico Einaudi (19 de julio), Carlos Rivera (21 de julio), El Kanka (01 de agosto), Danny Ocean (02 de agosto), Simply Red (05 de agosto), Zaz (06 de agosto), Pablo López (08 de agosto), David Bisbal (15 de agosto) Vanesa Martín (14 de agosto) y Tom Odell (16 de agosto).

Las entradas para disfrutar del concierto de Pablo Alborán en la VI Edición de Concert Music Festival 2023 estarán disponibles desde el 05 de enero a partir de las 12:00h a través de la página web del festival (www.concertmusicfestival.com) y Ticketmaster