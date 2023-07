Llegan a Chiclana una treintena de niños saharauis con ‘Vacaciones en Paz’

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Servicios Sociales e Infancia, Francis Salado, recibieron este mediodía a los 31 niños saharauis que este año forman parte de la iniciativa ‘Vacaciones en Paz’, que desde 1998 lleva a cabo la Asociación Sadicum. Un acto que se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde los menores con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años han asistido acompañados por las familias chiclaneras que les acogen hasta finales del mes de agosto.

Durante el acto, José María Román destacó que la importancia de esta iniciativa puesta en marcha por Sadicum e indicó que “son muchísimos años trabajando para este noble fin, lo cual es de agradecer, al igual que tenemos que dar las gracias a las familias acogedoras que son las que hacen posible todo esto”.

Por su parte, la presidenta de Sadicum, Chari Sánchez agradeció a las familias chiclaneras que han acogido, un año más, a los niños saharauis, así como al alcalde y al delegado de Servicios Sociales “el gesto de solidaridad con este pueblo después de tantos años. Ojalá algún día no tuviéramos que seguir luchando, porque estas ‘Vacaciones en Paz’ pudieran ser gestionadas por las familias, ya que el pueblo saharauis sería libre en el Sáhara Occidental y no refugiados”. “Insistir en el agradecimiento al Ayuntamiento de Chiclana por ayudar en esta iniciativa, a través de la cual los niños pueden venir a disfrutar del verano y, además, reciben atenciones médicas que no pueden tener allí”, incidió.

Finalmente, Cherub, saharaui que hace tres décadas pudo participar como niño del programa ‘Vacaciones en Paz’ destacó que “esta iniciativa es como si te mandaran a Cancún durante dos meses con todos los gastos pagados”. “Aparte de lo material, los menores reciben todo el cariño del mundo y eso se queda marcado para toda la vida y te hace ser mejor persona”, manifestó.

Hay que recordar que el proyecto ‘Vacaciones en Paz’ propicia que estos menores pasen estos meses de verano junto a familias de acogida chiclaneras, y tengan la oportunidad de disfrutar de nuestro clima y playas, y se alejen de las altas temperaturas superiores a los 50 grados que sufren en sus lugares de origen, como recompensa al esfuerzo diario que realizan en las escuelas durante el curso escolar.

Loa iniciativa se viene llevando a cabo en Chiclana desde 1998 gracias al esfuerzo, trabajo y dedicación de la Asociación local de Ayuda al Pueblo Saharaui de Chiclana ‘Sadicum’, coordinando y asegurando que ningún menor de los que llegan se quede sin un chequeo médico y atención sanitaria adecuada a sus necesidades, de la que carecen en los campamentos, brindándoles, además, la oportunidad de practicar el español, segunda lengua oficial de la población Saharaui y muy arraigada en su cultura. En este tiempo de estancia, participarán en multitud de actividades lúdicas, culturales y deportivas junto a la población infantil de Chiclana.