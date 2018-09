El cofrade gaditano Jesús Devesa pregonará la Semana Santa 2019

El cofrade gaditano Jesús Devesa Molina será el encargado de pregonar la Semana Santa de Chiclana del próximo año 2019, una elección que el Consejo Local de Hermandades y Cofradías llevó a cabo en su reunión del pasado lunes por la noche.

De esta forma, tras las propuestas realizadas por los hermanos mayores de las cofradías de la localidad, el elegido fue este experimentado cofrade de la capital gaditana, hermano de La Paz y de la Buena Muerte, que cuenta a sus espaldas con un buen número de pregones y exaltaciones, entre los que destacan, por ejemplo, el Pregón de la Semana Santa de Cádiz de 2016, el de Puerto Real este mismo año, el de la localidad sevillana de Espartinas en 2013, el de la Virgen del Amparo en 2007 o el de la Fundación Cruzcampo para la Semana Santa de Sevilla, donde es hermano también de la hermandad de Las Aguas. En Chiclana, Devesa protagonizó la exaltación al Señor del Amor el año en el que esta corporación chiclanera se constituyó como hermandad.

Autor también del libro 'Los versos de un cofrade' y coordinador de la publicación 'La Pasión de Cádiz. La Pasión más famosa', Jesús Devesa colabora con diferentes medios de comunicación, como en la retransmisión de la Semana Santa de Cádiz en Canal Sur, motivo por el que, según explica él mismo, no ha podido conocer la Semana Mayor chiclanera en directo. "Pese a que no he estado nunca en Chiclana en Semana Santa, la tengo por una gran Semana Mayor, y conozco sobradamente sus imágenes y sus templos", afirma Devesa, al tiempo que explica que "mis pregones son a las imágenes, y acudo a la imaginación y a mis vivencias con cofrades de la localidad para recrear su presencia en las calles, además de intentar siempre cuidar mucho la literatura de mis composiciones".

Aunque reconoce que la propuesta para ser pregonero en Chiclana le cogió totalmente por sorpresa, Jesús Devesa asegura que intentará estar a la altura de la confianza puesta en él, y que "ahora empiezan unos meses muy bonitos de investigación y preparación de un pregón que afronto con una gran responsabilidad".

Por otra parte, cabe destacar también que el pleno de hermanos mayores celebrado el lunes, junto con la permanente del Consejo sirvió para designar a José Manuel González Aragón como primer pregonero de las Glorias en la ciudad, una figura que se estrenará el próximo año tras el anunció realizado hace unos meses por parte del máximo órgano cofrade de la localidad de cara a dar respuesta a la incipiente revitalización de las glorias en chiclana.

González también cuenta con una dilatada experiencia en distintos pregones y exaltaciones en la ciudad, colaborando activamente con varias cofradías de Chiclana.

Miembro de la agrupación parroquial Divina Pastora y colaborador de diferentes medios de comunicación, este joven cofrade chiclanero lleva años siendo protagonista de diferentes pregones y exaltaciones, como el Pregón de la Hermandad de Afligidos o el de la Juventud Cofrade, entre otros.

Por último, el Consejo también decidió en su reunión de esta misma semana conceder el próximo año el título de Cofrade de Honor a Manuel Aragón Ramírez, cofrade chiclanero de una dilatada experiencia en la localidad que forma parte de la Hermandad del Nazareno, de la que ha sido hermano mayor, además de formar parte del Consejo Local de Hermandades durante varios años.

Como viene sucediendo en los últimos años, Manuel Aragón será reconocido como Cofrade de Honor durante el acto que se celebra el Miércoles de Ceniza, una cita en la que se dará a conocer el cartel de la Semana Santa de 2019 y se entregarán las tapas del pregón al encargado de anunciar la Semana Mayor chiclanera.

Por último, cabe destacar que el Consejo de Hermandades celebrará el próximo 6 de octubre su habitual apertura del curso cofrade, una jornada de convivencia a la que están convocados los integrantes de las diferentes cofradías de la ciudad y sus respectivos directores espirituales y que se abrirá con una eucaristía, para continuar con una comida de hermandad.