Gipsy Kings: «Nuestra música nunca tiene límites, continuará por generaciones»

Gipsy Kings cuentan con más de 30 años de trayectoria musical que se refleja en los más de 20 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y dos premios Grammy. La icónica banda puede presumir de que su música haya trascendido fronteras y sea mundialmente reconocida por su inconfundible sonido y ritmo contagioso. Gipsy Kings, con el guitarrista Tonino Baliardo, llegan este sábado 12 de agosto a Concert Music Festival, en Sancti Petri (Chiclana), para presentar la gira Renaissance 2023.

–Llegan el próximo 12 de agosto a Concert Music Festival por primera vez. ¿Cuáles son sus sensaciones?

–Siempre nos emociona llegar a los lugares donde vamos a actuar, especialmente si son festivales.

–¿Con qué sorprenderán al público de Sancti Petri?

–Nuestros shows siempre son muy divertidos y bromeamos entre nosotros. Así que habrá sorpresas.

–¿Cómo están viviendo la gira?

–Como Gipsy siempre hemos vivido la gira disfrutando del camino. Cuando vemos al público lo pasamos muy bien. Esto nos trae una gran alegría siempre.

–Más de 30 años en la música. ¿Cómo se gestiona esto?

–De niño ya crecimos rodeados de música y amor. Allá por donde viajábamos siempre tocábamos con nuestra guitarra y cantábamos. Nuestra música nunca tiene límites, continuará por generaciones. Donde quiera que toquemos nuestros fans conocen todas las canciones y nuestra música trae mucha felicidad.

–Están considerados ‘padres del mestizaje musical’, pioneros en la fusión de guitarra flamenca y rumba catalana. ¿Cómo mantienen esta esencia en el tiempo?

–Nuestra música de rumba y flamenco también se llama World Music. La gente ahora viaja más por el mundo y con las redes sociales como Spotify, TikTok, etc., nuestra música se reproduce en todas partes para que todos la disfruten.

–Con su música crean diversión y magia a la vez. ¿Cómo consigue un Gipsy Kings conectar con distintos públicos?

–No importa donde toquemos nuestra música porque tiene el mismo efecto siempre. Hemos dado muchas vueltas por todo el mundo y en todos los países el público está teniendo una experiencia Gipsy Kings.

–¿Cuál es el encanto que tiene Volare al que nadie puede resistirse? ¿O Bamboleo, cuyo ritmo se apodera de nuestros pies?

–Cuando empecé a tocar en las playas de St. Tropez, todo el mundo bailaba y se lo pasaba en grande. No nos cansamos de cantar Bamboleo, Volare y Djobi, Djoba. También tocamos Chica del Sol un tema de nuestro nuevo Renaissance, es una pista de baile feliz y el público se vuelve loco. El vídeo está en YouTube y presenta hermosas bailarinas Gipsy Girl Dancers.

–Si tuvieran que elegir uno de sus grandes éxitos, ¿cuál ha sido el que más les ha marcado?

–Hemos sido bendecidos con una maravillosa familia, buenos amigos y música. Eso es el éxito.

–¿Qué significa para Gipsy Kings la familia?

–Gipsy life es muy diferente para la mayoría de las personas. Nuestras tradiciones son muy importantes para nosotros. Me da un gran placer tener a mis dos hijos, Cosso y Mikael, tocando en el escenario conmigo, junto a la verdadera familia de Gipsy Kings.

–¿En qué proyectos musicales están inmersos?

–Nuestro ultimo álbum Reinaissance ya está disponible. Nuestro nuevo sencillo Abandonado saldrá el 8 de septiembre. La letra estará en inglés y ha sido escrita por Brendan Graham, quien escribió el éxito mundial You raise me up de Josh Groban. Estamos muy emocionados con esta versión.