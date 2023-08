La Fundación Vipren presenta una nueva exposición virtual, ‘Tejidos de grafito’

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; los representantes de la Fundación Vipren, Miguel González y Mariló S. Leal, y la autora de las obras, Eva de la Rimada, presentaron la nueva exposición virtual de la Fundación Vipren, ‘Tejidos de grafito’, que ya está disponible de la página web de la Fundación y que los interesados pueden encontrar en este enlace.

Durante el acto, Susana Rivas agradeció “la labor de entidades como la Fundación Vipren, porque fomentan el potencial de los artistas y trabajan en pro de la cultura, que no es fácil”. También ha destacado la labor de la artista y su apuesta por su pasión, invitando a “toda la ciudadanía a disfrutar de esta muestra a través de la web, porque es una obra muy bella”.

Además, Miguel González hizo una resumen de la autora, destacando que “es una artista de Cádiz, que hace un dibujo muy realista, siendo el dibujo su pasión y siendo en él donde encuentra su camino de paz y sosiego. La que más gusta es crear y poder aportar algo nuevo y único”.

Por su parte, Eva de la Rimada agradeció el apoyo y destacó que “el color me atrae muchísimo, pero más me atrae cuando alguien me pregunta que de qué color son los ojos, que son grises y los ves verdes. Eso me parece maravilloso. Para mí este mundo es maravillo, porque puedo crear y agradezco estas oportunidades, porque puedo mostrar un trocito de mí”.

Mariló S. Leal explicó que “la exposición se divide en tres bloques. El primero recoge su obra personal, el segundo son sus publicaciones y el tercero es el de retratos. Además, su obra tiene una belleza que te mueve las tripas y te transmite, sus personajes tienen vida, su obra es transparente, minuciosa, paciente, virtuosa, atractiva y es un grafito de múltiples maneras”.

La obra

El trabajo de Eva de la Rimada se nutre del grafito. A medida que se iba exponiendo sus dibujos, escuchaba comentarios en los que le decían cosas como: “¿por qué le has puesto los ojos verdes a la mujer?”, o “qué calor me da el manto que cubre la imagen”. No hay nada más mágico que crear ilusiones con un simple lápiz. Eso es humildemente lo que la autora intenta, a veces con obras muy rápidas e inmediatas, y otras con obras lentas y laboriosas, que terminan con la paciencia.

Su mundo está lleno de lana, de punto, del calor de un tejido que te envuelve, algo que siempre la lleva a su infancia. Una infancia llena de mujeres tejedoras y artesanas, que con sus prendas parecía que pudieran protegerte de todo. Más que ropa eran abrazos, hechos de ovillos de paciencia, cariño y dolores de espalda. Y como contraste a ese calor y esa ‘calma’, un mundo de viento, de cabellos despeinados y revueltos, todo por culpa de ese levante, que corre suelto por la ciudad y se cuela en sus dibujos. Calma y movimiento, sosiego y locura o el resumen de lo que es la vida para Eva de la Rimada.

Eva de la Rimada

Estudió Historia del Arte en la universidad de Granada y, aunque sus primeros pasos en el mundo laboral poco tuvieron que ver con cualquier forma de creación, siempre estuvo presente y nunca se fue la atracción por todo aquello que supusiera crear, dar vida, y aportar algo nuevo, original y único a este mundo. Después de 10 años dedicada a la educación social, decidió que era el momento de volver a encontrarse y retomar ese camino, que por circunstancias personales abandonó.

A partir de entonces ha tenido la suerte de poder dedicarse al dibujo, empezando con el diseño de tatuajes, tocando incluso el mundo del carnaval gaditano, realizando la ilustración y el logo de las comparsas ‘La Eternidad’ y ‘El perro andalú’.

Con obras más personales participó en exposiciones colectivas tan importantes, como las organizadas por el grupo Spain Art One 13, junto a grandes artistas del panorama nacional e internacional. Y fue preseleccionada en 2019 para el Concurso internacional de pintura y escultura ‘Figurativas’, organizado por el MEAM. En 2021, su obra ‘Alicia’ fue seleccionada para participar en el catálogo especial de Mod Portrait, y se incluyeron sus obras en la guía Leonardo 2021.

Su actividad artística se desarrolla actualmente entre las exposiciones colectivas e individuales, la creación de ilustraciones para varios cuentos infantiles y, por supuesto, los retratos.