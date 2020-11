Podemos asegura que existen al menos cuatro expedientes de derribo de viviendas en Chiclana

Jorge Guerrero, portavoz del Grupo Municipal Podemos, denuncia la situación de opacidad y falta de colaboración del gobierno municipal (PSOE, IU y Ganemos) en relación con la demolición de viviendas como la del pasado 5 de noviembre, así indican que “existen expedientes de demolición de al menos cuatro viviendas más. Desde hace meses estamos solicitando información al respecto, el acceso a los expedientes, para poder saber qué hacer y plantear posibles soluciones. Nuestra obligación es estar informados para poder ser de ayuda a la ciudadanía”.

De esta manera acusan al Consistorio de "esconder la información" de manera continuada o de dar acceso parcial a la misma, “hemos solicitado hasta en tres ocasiones diferentes la información sobre estos expedientes de demolición, incluido el del chalé derribado en el Camino de la Gamuza, meses de espera para una información a la que tenemos derecho a acceso en un máximo de cinco días”.

En lo relativo a la demolición del pasado día 5 consideran que “no está justificado, acabamos demoliendo una casa por estar en terreno inundable cuando hay muchas más en la misma zona, parece algo aleatorio y caprichoso. Creemos que eso no es hacer justicia, que eso no es proteger el territorio o evitar riesgos para la ciudadanía por estar en una zona inundable si sigue habiendo en los alrededores cientos de casas. Y además de no ser justo nos ha parecido inhumano hacerlo en la situación actual de pandemia”.

Según Podemos, el caos urbanístico de Chiclana "no es culpa de la familia cuya casa ha sido derribada. Es culpa fundamentalmente de quienes llevan en el poder desde hace décadas: el PSOE, y ahora el señor Román. Por eso comprendemos la indignación ciudadana al ver cómo se le ha aplicado la ley implacablemente a esta familia, al cabo de 15 años, y los responsables políticos de todo el caos urbanístico, los que tenían la obligación de haberlo evitado, a los que han dilapidado millones de euros en cuatro PGOU anulados, se han ido de rositas”.

Añade que ahora "estamos asistiendo a un aumento espectacular de las parcelaciones ilegales, algunas de ellas en suelos inundables, y vemos con estupor cómo se consolidan sin que se paralicen de manera eficaz. De esta ineficacia, pasividad o lo que sea, vendrán las futuras demoliciones y los problemas insolubles para Chiclana. Este es un tema al que, a partir de ahora, el grupo municipal de Podemos, por su importancia, por el bien común y por el interés general de la ciudadanía, va a dedicar especial atención".

Sobre las Zonas Inundables abundan en que “ya en 2015, durante la campaña electoral a la alcaldía, José María Román prometió a vecinos y vecinas del Palmar, del Cercado y Carrajolilla que tienen sus viviendas en zona inundable que iba a para que pudiesen regularizar sus casas. Fue una promesa vana porque el Alcalde no ha conseguido cambiar la clasificación del suelo ni a un solo metro cuadrado. Les mintió irresponsablemente y hoy todo sigue igual. Una promesa similar hizo en La Rana Verde y otros pagos de Chiclana con el acceso a los servicios básicos del que se iban a beneficiar “inmediatamente” 3 o 4 mil vecinos. Al cabo de más de cinco años ya sabemos perfectamente cuantos vecinos han accedido a los servicios básicos. A día de hoy, una buena parte de esos ciudadanos aún siguen esperando que les pida públicamente perdón por haberlos engañado”.

Guerrero continúa refiriéndose a lo que se aproxima “desde febrero ya se sabía que esto iba a ocurrir, no sabemos a qué viene avisar con 10 días de antelación a la familia de la calle Gamuza, por qué no se le dijo en su momento, hace meses, para poder buscar alternativa habitacional a la que poder recurrir”.

Desde el Grupo Municipal de Podemos insisten “en que hay cuatro viviendas más que, salvo milagro, van a ser demolidas y según sabemos ya hay previsión de fondos para que el Ayuntamiento las derribe subsidiariamente. Exigimos que el Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana responda a nuestras peticiones de información para saber exactamente en qué situación estamos, exigimos que cumplan la Ley y nos respondan, tenemos el derecho a esa información y ellos la obligación de entregarla, y por su puesto a actuar de manera transparente y humana con nuestra gente, que no hay derecho a que se vean completamente abandonados”.